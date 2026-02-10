Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Протон" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
22:21 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/volejbolistki-2073533037.html
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Протон" в матче чемпионата России
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Протон" в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Протон" в матче чемпионата России
Волейболистки калининградского "Локомотива" на своей площадке обыграли саратовский "Протон" в матче 22-го тура чемпионата России. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026-02-10T22:21:00+03:00
2026-02-10T22:21:00+03:00
волейбол
спорт
россия
калининград
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
локомотив (калининград)
уралочка-нтмк
протон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942374865_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_b8652eefcd1d6e8e9659eac743edb501.jpg
https://ria.ru/20260201/voleybol-2071588495.html
россия
калининград
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942374865_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_edddd02b663d4a52af7e30f68ab873ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, калининград, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), локомотив (калининград), уралочка-нтмк, протон
Волейбол, Спорт, Россия, Калининград, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Локомотив (Калининград), Уралочка-НТМК, Протон
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Протон" в матче чемпионата России

Волейболистки "Локомотива" победили "Протон" в матче 22-го тура Суперлиги

© Фото : Пресс-служба ЖВК "Локомотив"Волейболистки калининградского "Локомотива"
Волейболистки калининградского Локомотива - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Пресс-служба ЖВК "Локомотив"
Волейболистки калининградского "Локомотива". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Волейболистки калининградского "Локомотива" на своей площадке обыграли саратовский "Протон" в матче 22-го тура чемпионата России.
Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 3-1 (18:25, 25:17, 25:21, 25:21) в пользу хозяек.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
10 февраля 2026 • начало в 20:00
Завершен
Локомотив Калининград
3 : 118:2525:1725:2125:21
Протон
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив", одержавший 13-ю победу при девяти поражениях, занимает пятое место в турнирной таблице Суперлиги. "Протон" потерпел 13-е поражение при 9 победах и располагается на девятой позиции.
В 23-м туре "Локомотив" на выезде сыграет с екатеринбургской "Уралочкой-НТМК" 14 февраля, а двумя днями позднее "Протон" на выезде сыграет против петербургской "Корабелки".
В другом матче дня тульская "Тулица" на выезде обыграла красноярский "Енисей" - 3-0 (25:19, 25:21, 25:18).
Волейболистки Локомотива - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Волейболистки "Локомотива" обыграли "Заречье-Одинцово" в матче Суперлиги
1 февраля, 20:44
 
ВолейболСпортРоссияКалининградСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Локомотив (Калининград)Уралочка-НТМКПротон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Трактор
    5
    6
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Адмирал
    Авангард
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    367
    645
  • Теннис
    Завершен
    Х. Хуркач
    А. Бублик
    765
    677
  • Теннис
    Завершен
    А. Калинская
    Э. Свитолина
    66
    43
  • Хоккей
    Завершен
    Словакия
    Финляндия
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Италия
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Фулхэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Брайтон
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Бернли
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Лацио
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    РБ Лейпциг
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала