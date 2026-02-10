Венесуэла впервые с 2020 года отправила нефть в Израиль, пишет Bloomberg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Венесуэла впервые с 2020 года отправила партию нефти в Израиль, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные компании Kpler и свои источники.
Венесуэла впервые за многие годы отправила в Израиль партию нефти, поскольку экспорт этой латиноамериканской страны расширился после захвата Соединенными Штатами ее президента Николаса Мадуро, отмечает Блумберг.
Груз поставляется для компании Bazan Group, крупнейшего в средиземноморской стране переработчика нефти, сообщили источники агентства, знакомые с ситуацией.
Компания Bazan, также известная как Oil Refineries Ltd, отказалась от комментариев, а министерство энергетики Израиля отказалось сообщить, откуда страна получает нефть.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов.
Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.