Венесуэла впервые с 2020 года отправила нефть в Израиль, пишет Bloomberg
20:29 10.02.2026
Венесуэла впервые с 2020 года отправила нефть в Израиль, пишет Bloomberg
в мире
венесуэла
израиль
сша
николас мадуро
силия флорес
дональд трамп
kpler
венесуэла
израиль
сша
в мире, венесуэла, израиль, сша, николас мадуро, силия флорес, дональд трамп, kpler
В мире, Венесуэла, Израиль, США, Николас Мадуро, Силия Флорес, Дональд Трамп, Kpler
© AP Photo / Ernesto VargasВенесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу
Венесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Ernesto Vargas
Венесуэльский нефтяник идет по нефтеперерабатывающему заводу. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Венесуэла впервые с 2020 года отправила партию нефти в Израиль, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные компании Kpler и свои источники.
«
"Когда груз прибудет, это будет первая подобная поставка с середины 2020 года, когда Израиль закупил около 470 000 баррелей", - пишет агентство со ссылкой на данные Kpler.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Аналитик рассказал, что будет с нефтяной отраслью Венесуэлы
8 января, 03:18
Венесуэла впервые за многие годы отправила в Израиль партию нефти, поскольку экспорт этой латиноамериканской страны расширился после захвата Соединенными Штатами ее президента Николаса Мадуро, отмечает Блумберг.
Груз поставляется для компании Bazan Group, крупнейшего в средиземноморской стране переработчика нефти, сообщили источники агентства, знакомые с ситуацией.
Компания Bazan, также известная как Oil Refineries Ltd, отказалась от комментариев, а министерство энергетики Израиля отказалось сообщить, откуда страна получает нефть.
Аналитики издания отмечают, что сделка является последним свидетельством того, как отстранение Мадуро от власти меняет потоки нефти в стране. До этого Венесуэла поставляла нефть в основном в Китай, а в прошлом месяце основными покупателям стали Индия, Испания и США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Трамп ждет от Индии закупок венесуэльской нефти
1 февраля, 06:02
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов.
Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Нефтяной комплекс в районе реки Ориноко в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Эксперт: контроль над венесуэльской нефтью позволит США влиять на рынок
5 января, 15:58
 
В миреВенесуэлаИзраильСШАНиколас МадуроСилия ФлоресДональд ТрампKpler
 
 
