16:39 10.02.2026 (обновлено: 18:17 10.02.2026)
Минздрав разрешил применение мРНК-вакцины для терапии меланомы
россия, здоровье - общество, михаил мурашко
Россия, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник с вакциной
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения разрешило применять в России вакцину для лечения меланомы, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Минздрав России выдал разрешение на применение индивидуализированного биотехнологического лекарственного препарата (иБТЛП): Неовак-РОНЦ Персонализированная неоантиген-специфическая мРНК-вакцина для терапии меланомы", — говорится в релизе.
Производит препарат НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Он разработан совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ радиологии.
"иБТЛП будет применяться в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов 18 лет и старше с меланомой кожи IIB-IV стадии (после удаления всех метастатических очагов) в комбинации с ингибитором PD-1", — добавили в Минздраве.
Там уточнили, что вакцину будут готовить для конкретного пациента с использованием соединений, синтезированных по результатам генетических исследований материала, полученного от этого пациента.
"Новые препараты пока имеют узкие терапевтические показания", — отметили в ведомстве.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вакцина на платформе мРНК — это новое поколение противоопухолевых препаратов. Еще предстоит оценить ее эффективность и безопасность, поэтому речь о массовом применении пока не идет. К тому же эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые разрабатываются и внедряются в России, подчеркнул глава Минздрава.
РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мурашко
 
 
