Минздрав разрешил применение мРНК-вакцины для терапии меланомы

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министерство здравоохранения разрешило применять в России вакцину для лечения меланомы, сообщили в Министерство здравоохранения разрешило применять в России вакцину для лечения меланомы, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Минздрав России выдал разрешение на применение индивидуализированного биотехнологического лекарственного препарата (иБТЛП): Неовак-РОНЦ Персонализированная неоантиген-специфическая мРНК-вакцина для терапии меланомы", — говорится в релизе.

Производит препарат НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Он разработан совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ радиологии.

"иБТЛП будет применяться в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов 18 лет и старше с меланомой кожи IIB-IV стадии (после удаления всех метастатических очагов) в комбинации с ингибитором PD-1", — добавили в Минздраве.

Там уточнили, что вакцину будут готовить для конкретного пациента с использованием соединений, синтезированных по результатам генетических исследований материала, полученного от этого пациента.

"Новые препараты пока имеют узкие терапевтические показания", — отметили в ведомстве.