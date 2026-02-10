https://ria.ru/20260210/vaktsina-2073478556.html
Минздрав разрешил применение мРНК-вакцины для терапии меланомы
Минздрав разрешил применение мРНК-вакцины для терапии меланомы
Минздрав разрешил применение мРНК-вакцины для терапии меланомы
Министерство здравоохранения разрешило применять в России вакцину для лечения меланомы, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10
2026-02-10T16:39:00+03:00
2026-02-10T18:17:00+03:00
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Министерство здравоохранения разрешило применять в России вакцину для лечения меланомы, сообщили в пресс-службе
ведомства.
"Минздрав России выдал разрешение на применение индивидуализированного биотехнологического лекарственного препарата (иБТЛП): Неовак-РОНЦ Персонализированная неоантиген-специфическая мРНК-вакцина для терапии меланомы", — говорится в релизе.
Производит препарат НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. Он разработан совместно с НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ радиологии.
"иБТЛП будет применяться в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов 18 лет и старше с меланомой кожи IIB-IV стадии (после удаления всех метастатических очагов) в комбинации с ингибитором PD-1", — добавили в Минздраве.
Там уточнили, что вакцину будут готовить для конкретного пациента с использованием соединений, синтезированных по результатам генетических исследований материала, полученного от этого пациента.
"Новые препараты пока имеют узкие терапевтические показания", — отметили в ведомстве.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко
, вакцина на платформе мРНК — это новое поколение противоопухолевых препаратов. Еще предстоит оценить ее эффективность и безопасность, поэтому речь о массовом применении пока не идет. К тому же эта технология — не панацея, а лишь один из методов лечения, которые разрабатываются и внедряются в России
, подчеркнул глава Минздрава.