Суд в Стамбуле арестовал двух обвиняемых в работе на "Моссад"

СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Суд в Стамбуле арестовал в ночь на вторник двух обвиняемых в работе на израильскую разведку "Моссад", сообщило госагентство Anadolu.
Владелец мраморной шахты Мехмет Дерья и гражданин Турции палестинского происхождения Вейсель Керимоглу были задержаны стамбульской полицией совместно с разведкой в пятницу.
"Суд постановил арестовать Дерью и Керимоглу по обвинению в политическом или военном шпионаже с целью получения секретных данных", - сообщило агентство.
Национальное управление разведки Турции следило за обвиняемыми длительное время и установило, что Дерья с помощью Керимоглу контактировал с палестинцами, критиковавшими Израиль, и передавал "Моссад" собранную информацию. Отмечается, что Дерья общался со многими разведчиками еще с 2013 года, а с израильскими общался через мессенджеры с использованием шифрования.