Трамп допустил очень жесткие действия против Ирана - РИА Новости, 10.02.2026
21:57 10.02.2026
Трамп допустил очень жесткие действия против Ирана
в мире
сша
иран
маскат (город)
дональд трамп
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
в мире, сша, иран, маскат (город), дональд трамп, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, США, Иран, Маскат (город), Дональд Трамп, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
Трамп допустил очень жесткие действия против Ирана

Трамп допустил очень жесткие действия против Ирана, сравнимые с атакой 2025 года

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности очень жестких действий против Ирана, которые будут сравнимыми с ударом по ядерным объектам страны летом 2025 года.
"Либо мы заключим сделку, либо нам придется предпринять что-то очень жесткое, как в прошлый раз", - передает портал Axios слова Трампа во время интервью.

При этом Трамп сообщил, что он ожидает, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится уже на следующей неделе, передает Axios.
В пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе. Встреча прошла впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане противобункерными бомбами GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2.
Вид на Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Израиль предупредил США, что сам может нанести удар по Ирану, пишут СМИ
