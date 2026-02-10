https://ria.ru/20260210/tramp-2073530564.html
Трамп допустил очень жесткие действия против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности очень жестких действий против Ирана, которые будут сравнимыми с ударом по ядерным объектам... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T21:57:00+03:00
2026-02-10T21:57:00+03:00
2026-02-10T21:57:00+03:00
в мире
сша
иран
маскат (город)
дональд трамп
b-2 (northrop grumman b2 spirit)
сша
иран
маскат (город)
в мире, сша, иран, маскат (город), дональд трамп, b-2 (northrop grumman b2 spirit)
В мире, США, Иран, Маскат (город), Дональд Трамп, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)
Трамп допустил очень жесткие действия против Ирана
Трамп допустил очень жесткие действия против Ирана, сравнимые с атакой 2025 года