СКА объявил о вхождении Тамбиева в тренерский штаб

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Петербургский хоккейный клуб СКА на своем сайте объявил о вхождении Леонида Тамбиева в тренерский штаб команды.

В январе главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что Тамбиев вошел в тренерский штаб команды и будет отвечать за организацию игры нападающих.