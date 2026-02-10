https://ria.ru/20260210/tambiev-2073452574.html
СКА объявил о вхождении Тамбиева в тренерский штаб - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Петербургский хоккейный клуб СКА на своем сайте объявил о вхождении Леонида Тамбиева в тренерский штаб команды. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
хоккей
спорт
леонид тамбиев
игорь ларионов
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Хоккей, Спорт, Леонид Тамбиев, Игорь Ларионов, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
