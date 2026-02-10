Рейтинг@Mail.ru
СКА объявил о вхождении Тамбиева в тренерский штаб
Хоккей
 
14:42 10.02.2026
СКА объявил о вхождении Тамбиева в тренерский штаб
СКА объявил о вхождении Тамбиева в тренерский штаб - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
СКА объявил о вхождении Тамбиева в тренерский штаб
Петербургский хоккейный клуб СКА на своем сайте объявил о вхождении Леонида Тамбиева в тренерский штаб команды. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
хоккей
спорт
леонид тамбиев
игорь ларионов
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
хоккей, леонид тамбиев, игорь ларионов, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Леонид Тамбиев, Игорь Ларионов, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
СКА объявил о вхождении Тамбиева в тренерский штаб

Леонид Тамбиев вошел в тренерский штаб СКА

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛеонид Тамбиев
Леонид Тамбиев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Леонид Тамбиев. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Петербургский хоккейный клуб СКА на своем сайте объявил о вхождении Леонида Тамбиева в тренерский штаб команды.
В январе главный тренер СКА Игорь Ларионов сообщил, что Тамбиев вошел в тренерский штаб команды и будет отвечать за организацию игры нападающих.
"Тренерский штаб СКА официально пополнил Леонид Тамбиев. Армейцы рады приветствовать Леонида Григорьевича в команде и желают ему успехов в Санкт-Петербурге!" - сообщается в публикации.
Тамбиеву 55 лет. Последним местом работы специалиста в качестве главного тренера был владивостокский "Адмирал", который он возглавлял с ноября 2021 года по декабрь 2025-го. Лучшим результатом команды под его руководством стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23.
Хоккей, Леонид Тамбиев, Игорь Ларионов, СКА (Санкт-Петербург), КХЛ 2025-2026
 
