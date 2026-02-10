Доходность программы долгосрочных сбережений в НПФ "Т-Пенсия" превысила 21%

Как отмечается в сообщении, основной вклад в этот результат внесли долгосрочные государственные облигации (ОФЗ), доходность которых поддерживалась ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики. Также фонд проводил работу на первичном рынке государственных заимствований, что позволило фиксировать привлекательную доходность к погашению.

"2025 год проходил в условиях высокой рыночной неопределенности и резких колебаний на финансовых рынках, однако по итогам года доходность в НПФ "Т-Пенсия" превысила прогнозный ориентир фонда на 114 базисных пунктов", - приводится в сообщении комментарий генерального директора НПФ "Т-Пенсия" Дмитрия Тарасова.

С момента запуска программы долгосрочных сбережений с мая по декабрь 2025 года в НПФ "Т-Пенсия" было открыто более 400 тысяч счетов. Совокупный объем средств в рамках программы на конец 2025 года составил около 5 миллиардов рублей, включая личные взносы клиентов и господдержку. При этом 33% портфеля приходится на ОФЗ и корпоративные облигации, порядка 35% размещено в инструментах денежного рынка и бумагах, привязанных к инфляции или ставке денежного рынка. Доля акций была снижена из-за слабой динамики российского фондового рынка до 17%. Доля валютных облигаций составила 8%, драгметаллов на счетах в кредитных организациях - 7%.