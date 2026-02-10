Группа "Т-Технологии" приобрела Московскую школу программистов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Группа "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) приобрела Московскую школу программистов, сообщает пресс-служба компании.

"Группа "Т-Технологии" в интересах "Т-Образования" приобрела Московскую школу программистов (МШП). Она стала частью образовательной структуры компании и дополнит деятельность платформы "Т-Образование". Цель объединения двух лидеров школьного ИТ-образования - масштабировать готовую образовательную инфраструктуру МШП при помощи ресурсов группы "Т-Технологии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "Т-Образование" и Московская школа программистов планируют расширять образовательную деятельность за счет планомерного открытия новых очных учебных центров в крупнейших городах России, где находятся ИТ-хабы группы "Т-Технологии": в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

Преподавательский и экспертный состав МШП останется неизменным и будет полностью сохранен. На создание проекта подобного качества с нуля потребовалось бы более 5 лет и значительные ресурсы.

Совместная деятельность "Т-Образования" и МШП даст школьниками по всей России и за рубежом больше возможностей для получения высококачественного системного образования в области искусственного интеллекта (ИИ), информационной безопасности, олимпиадной математики и других дисциплин.

Интеграцию МШП в образовательную структуру группы "Т-Технологии" и ее дальнейшее развитие возглавит руководитель стратегических образовательных продуктов Т-Банка Алексей Бучнев.