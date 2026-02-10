Рейтинг@Mail.ru
13:27 10.02.2026
Группа "Т-Технологии" приобрела Московскую школу программистов
Группа "Т-Технологии" приобрела Московскую школу программистов
Группа "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) приобрела Московскую школу программистов, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 10.02.2026
Группа "Т-Технологии" приобрела Московскую школу программистов

"Т-Технологии" в интересах "Т-Образования" приобрела МШП

© Getty Images / gorodenkoffПрограммист во время работы
Программист во время работы
© Getty Images / gorodenkoff
Программист во время работы. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Группа "Т-Технологии" (материнская компания Т-Банка) приобрела Московскую школу программистов, сообщает пресс-служба компании.
"Группа "Т-Технологии" в интересах "Т-Образования" приобрела Московскую школу программистов (МШП). Она стала частью образовательной структуры компании и дополнит деятельность платформы "Т-Образование". Цель объединения двух лидеров школьного ИТ-образования - масштабировать готовую образовательную инфраструктуру МШП при помощи ресурсов группы "Т-Технологии", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что "Т-Образование" и Московская школа программистов планируют расширять образовательную деятельность за счет планомерного открытия новых очных учебных центров в крупнейших городах России, где находятся ИТ-хабы группы "Т-Технологии": в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге и Челябинске.
Преподавательский и экспертный состав МШП останется неизменным и будет полностью сохранен. На создание проекта подобного качества с нуля потребовалось бы более 5 лет и значительные ресурсы.
Совместная деятельность "Т-Образования" и МШП даст школьниками по всей России и за рубежом больше возможностей для получения высококачественного системного образования в области искусственного интеллекта (ИИ), информационной безопасности, олимпиадной математики и других дисциплин.
Интеграцию МШП в образовательную структуру группы "Т-Технологии" и ее дальнейшее развитие возглавит руководитель стратегических образовательных продуктов Т-Банка Алексей Бучнев.
"Присоединение Московской школы программистов к экосистеме группы “Т-Технологии” — это стратегический шаг по развитию ИТ-образования в стране, основанный на глубоком признании уникальной экспертизы и методологии, которые команда школы совершенствовала на протяжении 25 лет. Результаты, достигнутые МШП, являются для нас источником большого профессионального вдохновения", – сказала директор "Т-Образования" Варвара Смирнова.
3 февраля, 13:27
"Т-Технологии" планируют консолидировать 100% акций банка "Точка"
3 февраля, 13:27
 
