Дегтярев не исключил попыток отсудить бронзу для Коростелева
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
21:44 10.02.2026 (обновлено: 22:20 10.02.2026)
Дегтярев не исключил попыток отсудить бронзу для Коростелева
Дегтярев не исключил попыток отсудить бронзу для Коростелева - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Дегтярев не исключил попыток отсудить бронзу для Коростелева
Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона может обратиться в суд касательно... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
лыжные гонки
спорт
михаил дегтярев
савелий коростелев
олимпийский комитет россии (окр)
зимние олимпийские игры 2026
https://ria.ru/20260209/gosduma-2073156743.html
спорт, михаил дегтярев, савелий коростелев, олимпийский комитет россии (окр), зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Михаил Дегтярев, Савелий Коростелев, Олимпийский комитет России (ОКР), Зимние Олимпийские игры 2026
Дегтярев не исключил попыток отсудить бронзу для Коростелева

Дегтярев: РФ может обратиться в суд по скиатлону на ОИ с участием Коростелева

© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Министерство спорта
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона может обратиться в суд касательно результатов скиатлона на Олимпийских играх в Италии, где россиянин Савелий Коростелев стал четвертым.
Победу в воскресной гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял француз Матис Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. После первых 10 км дистанции в месте для смены лыж Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, который позднее был отклонен.
«
"Апелляцию не удовлетворили. Будем с этим, конечно, разбираться, я думаю, вплоть до суда. Это будет правильно, но это дело не в моменте. Шансы есть и в суде отсудить, кстати говоря, по правилам лыжных гонок бронзу для нашего лыжника", - заявил Дегтярев в эфире передачи "Центральный Канал" на платформе VK Видео.
Российский спортсмен Савелий Коростелев после финиша в скиатлоне 10км + 10км соревнований по лыжным гонкам среди мужчин зимних Олимпийских игр 2026 - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Свищев призвал бороться за присуждение Коростелеву олимпийской медали
9 февраля, 11:50
 
Лыжные гонки, Спорт, Михаил Дегтярев, Савелий Коростелев, Олимпийский комитет России (ОКР), Зимные Олимпийские игры 2026
 
