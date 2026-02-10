Дегтярев не исключил попыток отсудить бронзу для Коростелева

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что российская сторона может обратиться в суд касательно результатов скиатлона на Олимпийских играх в Италии, где россиянин Савелий Коростелев стал четвертым.

Победу в воскресной гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторую строчку занял француз Матис Делож, третью - норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет. После первых 10 км дистанции в месте для смены лыж Делож срезал трассу и временно возглавил лидирующую группу. Согласно протоколу, француз получил желтую карточку. После гонки российская сторона подала протест на результат скиатлона, который позднее был отклонен.