Суд напомнил, что первое слово дороже второго

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Московского округа при вынесении решения по кассационной жалобе официально сослался на принцип "первое слово дороже второго", постановление размещено в Арбитражный суд Московского округа при вынесении решения по кассационной жалобе официально сослался на принцип "первое слово дороже второго", постановление размещено в базе суда.

"Суд округа полагает, что в данном случае действует правило: первое слово дороже второго", — говорится в решении, принятом по итогам рассмотрения спора между поставщиком и покупателем.

Вердикт был вынесен по разбирательству между энергокомпанией ПКФ "ТСК", АО "Невский завод", ООО "НПО "Промконтроль" и другими ответчиками. Иск подала ПКФ "ТСК". "Промконтроль" — главный ответчик, остальные стороны участвовали в процессе как третьи лица без своих требований.

В 2021 году стороны оформили соглашение, согласно которому компания "Промконтроль" обязалась поставить набор измерительных устройств, а также выполнить определенные работы и предоставить услуги за плату. Обе стороны выполнили свои обязательства, однако при приемке АО "Невский завод", конечный покупатель, выявил дефекты в оборудовании и отказался принять его.

Судебная инстанция указала, что ответчик сначала признал наличие дефектов в продукции и предложил денежную компенсацию, а после этого изменил линию поведения.