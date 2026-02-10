https://ria.ru/20260210/ssha-2073499627.html
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнёрства
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнёрства, передает азербайджанское агентство АПА. РИА Новости, 10.02.2026
