Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступит на фестивале в Сочи - РИА Новости, 10.02.2026
10:00 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/sochifestival-2072682235.html
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступит на фестивале в Сочи
сочи
россия
юрий башмет
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072679468_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d51436b16c00961e4371c33e1667e40d.jpg
1920
1920
true
Дирижер Юрий Башмет, камерный хор Московской консерватории и Всероссийский юношеский симфонический оркестр на открытии XVIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством маэстро Юрия Башмета примет участие в XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, сообщили РИА Новости организаторы.
Фестиваль пройдет на черноморском курорте с 18 февраля по 1 марта 2026 года, его артистический директор – альтист и дирижер Юрий Башмет.
Молодые музыканты выйдут на сцену Зимнего театра в Сочи дважды – во время гала-концерта открытия и гала-концерта закрытия фестиваля.
Первый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра был собран на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи в 2012 году по инициативе маэстро. Ежегодно во время фестиваля проходит зимняя оркестровая академия оркестра.
Коллектив объединяет молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет из разных городов России. Исполнители попадают в оркестр на основании конкурсного отбора, который проходит раз в два года. Проект помогает находить и выявлять молодых талантливых музыкантов в разных регионах России.
За 11 лет своего существования коллектив дал концерты в 19 регионах России и 15 странах мира, принял участие в церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи и церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России. Всероссийский юношеский симфонический оркестр является постоянным участником крупнейших творческих проектов в России. На сегодняшний день его выпускники играют в ведущих академических коллективах в разных городах.
 
