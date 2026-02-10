Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступит на фестивале в Сочи

Дирижер Юрий Башмет, камерный хор Московской консерватории и Всероссийский юношеский симфонический оркестр на открытии XVIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством маэстро Юрия Башмета примет участие в XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, сообщили РИА Новости организаторы.

Фестиваль пройдет на черноморском курорте с 18 февраля по 1 марта 2026 года, его артистический директор – альтист и дирижер Юрий Башмет.

Молодые музыканты выйдут на сцену Зимнего театра в Сочи дважды – во время гала-концерта открытия и гала-концерта закрытия фестиваля.

Первый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра был собран на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи в 2012 году по инициативе маэстро. Ежегодно во время фестиваля проходит зимняя оркестровая академия оркестра.

Коллектив объединяет молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет из разных городов России. Исполнители попадают в оркестр на основании конкурсного отбора, который проходит раз в два года. Проект помогает находить и выявлять молодых талантливых музыкантов в разных регионах России.