Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступит на фестивале в Сочи
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступит на фестивале в Сочи - РИА Новости, 10.02.2026
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступит на фестивале в Сочи
Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством маэстро Юрия Башмета примет участие в XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи,... РИА Новости, 10.02.2026
сочи
россия
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством маэстро Юрия Башмета примет участие в XIX Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, сообщили РИА Новости организаторы.
Фестиваль пройдет на черноморском курорте с 18 февраля по 1 марта 2026 года, его артистический директор – альтист и дирижер Юрий Башмет.
Молодые музыканты выйдут на сцену Зимнего театра в Сочи дважды – во время гала-концерта открытия и гала-концерта закрытия фестиваля.
Первый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра был собран на Зимнем международном фестивале искусств в Сочи в 2012 году по инициативе маэстро. Ежегодно во время фестиваля проходит зимняя оркестровая академия оркестра.
Коллектив объединяет молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет из разных городов России. Исполнители попадают в оркестр на основании конкурсного отбора, который проходит раз в два года. Проект помогает находить и выявлять молодых талантливых музыкантов в разных регионах России.
За 11 лет своего существования коллектив дал концерты в 19 регионах России и 15 странах мира, принял участие в церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи и церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России. Всероссийский юношеский симфонический оркестр является постоянным участником крупнейших творческих проектов в России. На сегодняшний день его выпускники играют в ведущих академических коллективах в разных городах.