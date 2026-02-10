https://ria.ru/20260210/sneg-2073497358.html
В Москве в конце недели возможен снег с дождем, сообщил синоптик
общество
москва
москва
общество, москва
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Снег с дождем может пойти в Москве в конце недели на фоне резкого потепления, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"Если все прогнозы указывают на преобладание положительной температуры от 0 - до плюс 2 градусов в пятницу и в субботу, то вероятность того, что будет жидкая фаза осадков возрастает, поэтому это вполне возможно", - рассказал Шувалов, отвечая на вопрос, ожидается ли в Москве
снег с дождем к концу недели.
Синоптик подчеркнул, что в воскресенье начнется резкое похолодание с температурой от минус 10 до минус 12 градусов, в результате чего мокрый снег с дождем может обернуться сильнейшей гололедицей.