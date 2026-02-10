В Москве в конце недели возможен снег с дождем, сообщил синоптик

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Снег с дождем может пойти в Москве в конце недели на фоне резкого потепления, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что в воскресенье начнется резкое похолодание с температурой от минус 10 до минус 12 градусов, в результате чего мокрый снег с дождем может обернуться сильнейшей гололедицей.