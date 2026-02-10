Василий Анохин: досрочно завершен ремонт в общежитии САГА

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты досрочно завершили ремонт в студенческом общежитии Смоленской академии градостроительства и архитектуры на улице Тенишевой в Смоленске, Специалисты досрочно завершили ремонт в студенческом общежитии Смоленской академии градостроительства и архитектуры на улице Тенишевой в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он отметил, что в Смоленской области обучается более 45 тысяч студентов вузов и ссузов.

"Мы заботимся о том, чтобы молодым людям учиться было интересно, комфортно и безопасно. Для этого модернизируем образовательные учреждения и общежития. В рамках национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина, досрочно завершен капитальный ремонт в студенческом общежитии Смоленской академии градостроительства и архитектуры", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

В общежитии обновлены все инженерные сети, внутренние помещения, заменена кровля и проведено благоустройство территории. Для 340 студентов обустроены светлые и уютные комнаты, а также учебные классы.

В этом году планируют ремонт еще на трех объектах Смоленской академии градостроительства и архитектуры в Смоленске: это здание для практических занятий и общежитие на улице Гарабурды, а также учебно-лабораторный корпус на улице Ново-Рославльской.

"В 2025 году также отремонтированы учебный корпус Медицинского базового колледжа, общежитие СмолАПО на Шевченко, 91. В этом году приведем в порядок также общежития Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославльском муниципальном округе, Верхнеднепровского технологического техникума в Дорогобужском муниципальном округе, Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования", - резюмировал губернатор.