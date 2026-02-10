Рейтинг@Mail.ru
Василий Анохин: досрочно завершен ремонт в общежитии САГА - РИА Новости, 10.02.2026
Смоленская область
Смоленская область
 
20:43 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/smolensk-2073523008.html
Василий Анохин: досрочно завершен ремонт в общежитии САГА
Василий Анохин: досрочно завершен ремонт в общежитии САГА - РИА Новости, 10.02.2026
Василий Анохин: досрочно завершен ремонт в общежитии САГА
Специалисты досрочно завершили ремонт в студенческом общежитии Смоленской академии градостроительства и архитектуры на улице Тенишевой в Смоленске, сообщил... РИА Новости, 10.02.2026
смоленская область
смоленск
смоленская область
василий анохин
2026
Василий Анохин: досрочно завершен ремонт в общежитии САГА

Завершен ремонт в Смоленской академии градостроительства и архитектуры

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Специалисты досрочно завершили ремонт в студенческом общежитии Смоленской академии градостроительства и архитектуры на улице Тенишевой в Смоленске, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Он отметил, что в Смоленской области обучается более 45 тысяч студентов вузов и ссузов.
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Возведение I очереди кампуса "Гагарин" в Смоленске завершат в 2028 году
9 февраля, 15:13
"Мы заботимся о том, чтобы молодым людям учиться было интересно, комфортно и безопасно. Для этого модернизируем образовательные учреждения и общежития. В рамках национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по поручению президента Владимира Владимировича Путина, досрочно завершен капитальный ремонт в студенческом общежитии Смоленской академии градостроительства и архитектуры", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
В общежитии обновлены все инженерные сети, внутренние помещения, заменена кровля и проведено благоустройство территории. Для 340 студентов обустроены светлые и уютные комнаты, а также учебные классы.
В этом году планируют ремонт еще на трех объектах Смоленской академии градостроительства и архитектуры в Смоленске: это здание для практических занятий и общежитие на улице Гарабурды, а также учебно-лабораторный корпус на улице Ново-Рославльской.
"В 2025 году также отремонтированы учебный корпус Медицинского базового колледжа, общежитие СмолАПО на Шевченко, 91. В этом году приведем в порядок также общежития Козловского многопрофильного аграрного колледжа в Рославльском муниципальном округе, Верхнеднепровского технологического техникума в Дорогобужском муниципальном округе, Сафоновского филиала Смоленской академии профессионального образования", - резюмировал губернатор.
Также в 2026 году планируют провести ремонт учебных лабораторий в Смоленском педагогическом колледже, вошедшем в федеральный проект "Профессионалитет".
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Анохин провел заседание оргкомитета "Смоленск – молодежная столица России"
23 января, 20:54
 
Смоленская область
Смоленск
Смоленская область
Василий Анохин
 
 
