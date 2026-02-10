Рейтинг@Mail.ru
Василий Анохин: в Смоленске появился "Дом музыки" - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
11:45 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/smolensk-2073401839.html
Василий Анохин: в Смоленске появился "Дом музыки"
Василий Анохин: в Смоленске появился "Дом музыки" - РИА Новости, 10.02.2026
Василий Анохин: в Смоленске появился "Дом музыки"
Концертный зал "Дом музыки" открылся в Смоленске, сообщил глава региона Василий Анохин. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:45:00+03:00
2026-02-10T11:45:00+03:00
смоленская область
смоленск
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
https://ria.ru/20260209/smolensk-2073217804.html
смоленск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленск, василий анохин
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин
Василий Анохин: в Смоленске появился "Дом музыки"

Губернатор Анохин: в Смоленске появился концертный зал "Дом музыки"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Концертный зал "Дом музыки" открылся в Смоленске, сообщил глава региона Василий Анохин.
Новый культурный объект в историческом центре Смоленска открылся по инициативе местных предпринимателей, подчеркнул губернатор.
"Дом музыки – это шестиэтажное здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Здесь расположен концертный зал более чем на 200 зрителей, а также конференц-зал", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Он сказал, что главным инструментом в концертном зале станет духовой орган. Со сцены зала будет звучать не только органная, но и камерная, симфоническая, хоровая, вокальная, барочная и современная академическая музыка, а также произведения, исполняемые на клавесине. В Доме музыки планируется проводить концерты, фестивали, конкурсы, общественные и благотворительные мероприятия, в том числе программы для детей.
"Уверен, что Дом музыки ждет насыщенная и интересная жизнь. Он станет местом притяжения музыкантов и поклонников музыкального искусства не только из нашего региона, но и со всей страны", – отметил Анохин.
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Возведение I очереди кампуса "Гагарин" в Смоленске завершат в 2028 году
9 февраля, 15:13
 
Смоленская областьСмоленскВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала