Василий Анохин: в Смоленске появился "Дом музыки"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Концертный зал "Дом музыки" открылся в Смоленске, Концертный зал "Дом музыки" открылся в Смоленске, сообщил глава региона Василий Анохин.

Новый культурный объект в историческом центре Смоленска открылся по инициативе местных предпринимателей, подчеркнул губернатор.

"Дом музыки – это шестиэтажное здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Здесь расположен концертный зал более чем на 200 зрителей, а также конференц-зал", – написал в своем телеграм-канале Анохин.

Он сказал, что главным инструментом в концертном зале станет духовой орган. Со сцены зала будет звучать не только органная, но и камерная, симфоническая, хоровая, вокальная, барочная и современная академическая музыка, а также произведения, исполняемые на клавесине. В Доме музыки планируется проводить концерты, фестивали, конкурсы, общественные и благотворительные мероприятия, в том числе программы для детей.