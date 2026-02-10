https://ria.ru/20260210/smolensk-2073401839.html
Василий Анохин: в Смоленске появился "Дом музыки"
Василий Анохин: в Смоленске появился "Дом музыки" - РИА Новости, 10.02.2026
Василий Анохин: в Смоленске появился "Дом музыки"
Концертный зал "Дом музыки" открылся в Смоленске, сообщил глава региона Василий Анохин. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:45:00+03:00
2026-02-10T11:45:00+03:00
2026-02-10T11:45:00+03:00
смоленская область
смоленск
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
https://ria.ru/20260209/smolensk-2073217804.html
смоленск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, василий анохин
Смоленская область, Смоленск, Василий Анохин
Василий Анохин: в Смоленске появился "Дом музыки"
Губернатор Анохин: в Смоленске появился концертный зал "Дом музыки"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Концертный зал "Дом музыки" открылся в Смоленске, сообщил
глава региона Василий Анохин.
Новый культурный объект в историческом центре Смоленска открылся по инициативе местных предпринимателей, подчеркнул губернатор.
"Дом музыки – это шестиэтажное здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Здесь расположен концертный зал более чем на 200 зрителей, а также конференц-зал", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Он сказал, что главным инструментом в концертном зале станет духовой орган. Со сцены зала будет звучать не только органная, но и камерная, симфоническая, хоровая, вокальная, барочная и современная академическая музыка, а также произведения, исполняемые на клавесине. В Доме музыки планируется проводить концерты, фестивали, конкурсы, общественные и благотворительные мероприятия, в том числе программы для детей.
"Уверен, что Дом музыки ждет насыщенная и интересная жизнь. Он станет местом притяжения музыкантов и поклонников музыкального искусства не только из нашего региона, но и со всей страны", – отметил Анохин.