Брюссель и Киев пытаются добиться смены власти в Венгрии, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 10 фев - РИА Новости. Брюссель и Киев фактически объединились в коалицию, целью которой является смена власти в Венгрии, чтобы венгерская оппозиция принимала решения в пользу Украины и слушалась Брюссель, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Совершенно очевидно, что существует коалиция Брюсселя и Киева, которая хочет добиться смены правительства в Венгрии. Кандидатом от коалиции Брюсселя и Киева в Венгрии является партия "Тиса", поскольку они точно знают, что Венгрия удовлетворит цели Брюсселя и Киева, если партия "Тиса" сможет сформировать правительство. Пока в Венгрии существует суверенное национальное правительство, ни Брюссель, ни Киев не могут рассчитывать на то, что смогут навязать свою волю Венгрии", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
В октябре 2024 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что из США предпринимались серьезные усилия по вмешательству в венгерские парламентские выборы в 2022 году.
