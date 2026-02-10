Брюссель и Киев пытаются добиться смены власти в Венгрии, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 10 фев - РИА Новости. Брюссель и Киев фактически объединились в коалицию, целью которой является смена власти в Венгрии, чтобы венгерская оппозиция принимала решения в пользу Украины и слушалась Брюссель, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.