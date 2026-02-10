Рейтинг@Mail.ru
МВД объявило в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева
10:26 10.02.2026 (обновлено: 11:44 10.02.2026)
МВД объявило в розыск пособницу покушения на генерала Алексеева
МВД объявило в розыск пособницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. МВД объявило в розыск пособницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую, сообщается на сайте ведомства.
"Основание: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке в базе.
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Обещали 30 тысяч долларов". Кто стоит за покушением на генерала Алексеева
9 февраля, 13:24

Покушение на генерала

Утром 6 февраля на первого замначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Владимира Алексеева совершили покушение. В доме на Волоколамском шоссе преступник четыре раза выстрелил в него из пистолета Макарова и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.
Его пособниками были россияне Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первый оказался сторонником ФБК*. Он снимал для Корбы конспиративную квартиру и покупал ему проездные билеты. Его задержали. Вторая проживала в одном доме с Алексеевым. Она успела выехать на Украину.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, посягательстве на жизнь военнослужащего и незаконном обороте огнестрельного оружия. Розыск организаторов продолжается.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Киевские киллеры приблизили капитуляцию Украины
9 февраля, 08:00
* Признан в России экстремистским и ликвидирован.
 
