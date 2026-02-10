Рейтинг@Mail.ru
ЕС хочет ввести санкции против Пиотровского, пишут СМИ
20:10 10.02.2026
ЕС хочет ввести санкции против Пиотровского, пишут СМИ
ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского в рамках новых ограничений против РФ, пишет издание EUobserver со ссылкой на... РИА Новости, 10.02.2026
в мире
россия
санкт-петербург
михаил пиотровский
евросоюз
россия
санкт-петербург
в мире, россия, санкт-петербург, михаил пиотровский, евросоюз
В мире, Россия, Санкт-Петербург, Михаил Пиотровский, Евросоюз
© Фото : предоставлено пресс-службой "Интермузея"Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой "Интермузея"
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского в рамках новых ограничений против РФ, пишет издание EUobserver со ссылкой на внутренние документы.
"Директор всемирно известного Эрмитажа в Санкт-Петербурге Михаил Пиотровский также больше не будет желанным гостем в Европе", - говорится в статье.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
ЕС предложил внести восемь НПЗ в список санкций против России, пишут СМИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала