ЕС хочет ввести санкции против Пиотровского, пишут СМИ
ЕС хочет ввести санкции против Пиотровского, пишут СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
ЕС хочет ввести санкции против Пиотровского, пишут СМИ
ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского в рамках новых ограничений против РФ, пишет издание EUobserver со ссылкой на... РИА Новости, 10.02.2026
EUO: ЕС планирует ввести санкции против гендиректора Эрмитажа Пиотровского