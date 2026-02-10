Рейтинг@Mail.ru
Беглов: Петербург должен вернуть "Ленфильм" на позиции лидера киноиндустрии - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/sankt-peterburg-2073435820.html
Беглов: Петербург должен вернуть "Ленфильм" на позиции лидера киноиндустрии
Беглов: Петербург должен вернуть "Ленфильм" на позиции лидера киноиндустрии - РИА Новости, 10.02.2026
Беглов: Петербург должен вернуть "Ленфильм" на позиции лидера киноиндустрии
Целью Санкт-Петербурга, которому переданы 100% акций "Ленфильма", является возвращение киностудии на позиции одного из лидеров отечественной киноиндустрии,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:52:00+03:00
2026-02-10T13:52:00+03:00
россия
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
ленфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148629/46/1486294601_0:104:3092:1843_1920x0_80_0_0_c51ebcf7647e8f45bdabf8de98beb8e2.jpg
https://ria.ru/20260127/aktsii-2070638360.html
https://ria.ru/20251102/kinostudija-2052512163.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148629/46/1486294601_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b9720ccd97d65517c8c2c8fe96cbdbc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, ленфильм
Россия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Владимир Путин, Ленфильм
Беглов: Петербург должен вернуть "Ленфильм" на позиции лидера киноиндустрии

Беглов: "Ленфильму" нужно вернуть лидерство в отечественной киноиндустрии

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЭмблема киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге
Эмблема киностудии Ленфильм в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Эмблема киностудии "Ленфильм" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Целью Санкт-Петербурга, которому переданы 100% акций "Ленфильма", является возвращение киностудии на позиции одного из лидеров отечественной киноиндустрии, сообщил губернатор города Александр Беглов.
По информации пресс-службы администрации губернатора города, Беглов и председатель законодательного собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский во вторник обсудили перспективы развития "Ленфильма" с трудовым коллективом киностудии. Встреча прошла в исторических помещениях "Ленфильма" на Каменноостровском проспекте.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Мишустин поручил передать акции "Ленфильма" в собственность Петербурга
27 января, 20:11
Беглов напомнил, что в прошлом году президент России Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов Великой Отечественной войны и творческих союзов и подписал указ о передаче "Ленфильма" Северной столице. Правительство России выполнило поставленную задачу – 100% акций уже находятся в собственности города.
"Мы начинаем новый этап в истории "Ленфильма". Наша цель – вернуть студию на позиции одного из лидеров отечественной киноиндустрии. Чтобы "Ленфильм" в полной мере обрел свой ленинградский-петербургский характер. Это наш долг перед его основателями, перед теми, кто несмотря на все трудности продолжал делать кино даже во время блокады", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, "Ленфильм" является достоянием Петербурга и России. Здесь прошел первый в России кинопоказ. В стенах студии рождалось отечественное кино, завоевавшее любовь советских и российских зрителей. На "Ленфильме" работали великие режиссеры и актеры. Благодаря их труду золотой фонд отечественной культуры пополнили более полутора тысяч фильмов.
"Основная задача города, по словам Александра Беглова, – сохранить традиции "Ленфильма" и дать ему все современные возможности. Студия должна стать центром кинопроизводства полного цикла, с понятной стратегией и устойчивым будущим", - говорится в сообщении.
Губернатор отметил, что в этом году город уже поддержал четыре военно-исторические картины "Ленфильма".
По мнению профессионального сообщества, "Ленфильм" должен стать всероссийской площадкой исторического, патриотического и детского кино. Здесь будут создавать фильмы о людях, о судьбах и о ключевых событиях истории. Одной из основных функций обновленной киностудии также станет подготовка молодого поколения кинематографистов. Начинающие режиссеры, сценаристы, кинооператоры получат возможность реализовать свои проекты на легендарной площадке и приобрести свой первый профессиональный опыт.
Планируется также, что киностудия вернет себе роль традиционной точки притяжения для всей кинематографической отрасли. По словам губернатора, "Ленфильм" - это оптимальное место для работы городской кинокомиссии и создания удобного "единого окна" для реализуемых в Петербурге кинопроектов.
История киностудии насчитывает больше ста лет. Здесь прошел первый в стране кинопоказ, работали великие режиссеры и актеры. В целом на "Ленфильме" снято более 1,5 тысячи фильмов, входящих в золотой фонд отечественного кинематографа. В их числе такие картины, как "Чапаев", "Небесный тихоход", "Золушка", "Петр Первый", "Гамлет", "Собачье сердце".
Киностудия Ленфильм - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Ленфильм" прокомментировал сообщения о "полуголой" вечеринке в павильоне
2 ноября 2025, 15:40
 
РоссияСанкт-ПетербургАлександр БегловВладимир ПутинЛенфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала