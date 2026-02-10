Беглов: Петербург должен вернуть "Ленфильм" на позиции лидера киноиндустрии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Целью Санкт-Петербурга, которому переданы 100% акций "Ленфильма", является возвращение киностудии на позиции одного из лидеров отечественной киноиндустрии, сообщил губернатор города Александр Беглов.

По информации пресс-службы администрации губернатора города, Беглов и председатель законодательного собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский во вторник обсудили перспективы развития "Ленфильма" с трудовым коллективом киностудии. Встреча прошла в исторических помещениях "Ленфильма" на Каменноостровском проспекте.

Беглов напомнил, что в прошлом году президент России Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов Великой Отечественной войны и творческих союзов и подписал указ о передаче "Ленфильма" Северной столице. Правительство России выполнило поставленную задачу – 100% акций уже находятся в собственности города.

"Мы начинаем новый этап в истории "Ленфильма". Наша цель – вернуть студию на позиции одного из лидеров отечественной киноиндустрии. Чтобы "Ленфильм" в полной мере обрел свой ленинградский-петербургский характер. Это наш долг перед его основателями, перед теми, кто несмотря на все трудности продолжал делать кино даже во время блокады", – сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, "Ленфильм" является достоянием Петербурга и России. Здесь прошел первый в России кинопоказ. В стенах студии рождалось отечественное кино, завоевавшее любовь советских и российских зрителей. На "Ленфильме" работали великие режиссеры и актеры. Благодаря их труду золотой фонд отечественной культуры пополнили более полутора тысяч фильмов.

"Основная задача города, по словам Александра Беглова, – сохранить традиции "Ленфильма" и дать ему все современные возможности. Студия должна стать центром кинопроизводства полного цикла, с понятной стратегией и устойчивым будущим", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что в этом году город уже поддержал четыре военно-исторические картины "Ленфильма".

По мнению профессионального сообщества, "Ленфильм" должен стать всероссийской площадкой исторического, патриотического и детского кино. Здесь будут создавать фильмы о людях, о судьбах и о ключевых событиях истории. Одной из основных функций обновленной киностудии также станет подготовка молодого поколения кинематографистов. Начинающие режиссеры, сценаристы, кинооператоры получат возможность реализовать свои проекты на легендарной площадке и приобрести свой первый профессиональный опыт.

Планируется также, что киностудия вернет себе роль традиционной точки притяжения для всей кинематографической отрасли. По словам губернатора, "Ленфильм" - это оптимальное место для работы городской кинокомиссии и создания удобного "единого окна" для реализуемых в Петербурге кинопроектов.