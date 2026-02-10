В "России" объяснили задержку рейса из Гаваны в Москву

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), вылетевший из кубинской Гаваны, был задержан на 11 часов в связи длительным ожиданием заправки воздушного судна на Кубе, сообщили РИА Новости в службе внешних коммуникаций авиакомпании "Россия".
Согласно данным сайта "Аэрофлота", рейс FV 6850 из кубинской столицы должен был вылететь по расписанию местного времени в 09.00 (17.00 мск) понедельника, однако был перенесен на 20.20 (04.20 мск 10 февраля). Сейчас он в пути.
Там уточнили, что во время ожидания вылета пассажирам предоставлялось обслуживание "в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, в том числе размещение в гостинице для всех желающих, горячее питание и напитки".
Авиакомпания "Россия" выполняет рейсы по маршруту из столичного аэропорта "Шереметьево" в города Кубы - Гавану и Варадеро. Накануне "Аэрофлот" сообщал, что "Россия", несмотря на сообщения авиавластей Кубы о дефиците авиатоплива, продолжит полеты в кубинские города. При этом могут корректироваться маршруты полетов с осуществлением дополнительной посадки на дозаправку.
В РСТ оценили ситуацию с турами на Кубу
Вчера, 11:06