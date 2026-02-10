В "России" объяснили задержку рейса из Гаваны в Москву

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), вылетевший из кубинской Гаваны, был задержан на 11 часов в связи длительным ожиданием заправки воздушного судна на Кубе, сообщили РИА Новости в службе внешних коммуникаций авиакомпании "Россия".