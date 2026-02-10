Рейтинг@Mail.ru
В "России" объяснили задержку рейса из Гаваны в Москву
11:30 10.02.2026 (обновлено: 11:36 10.02.2026)
В "России" объяснили задержку рейса из Гаваны в Москву
Рейс авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), вылетевший из кубинской Гаваны, был задержан на 11 часов в связи длительным ожиданием заправки... РИА Новости, 10.02.2026
в мире
куба
гавана
москва
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
в мире, куба, гавана, москва, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
В мире, Куба, Гавана, Москва, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
В "России" объяснили задержку рейса из Гаваны в Москву

Рейс из Гаваны в Москву задержали на 11 часов из-за ожидания заправки

© РИА НовостиРоссийские туристы в аэропорту Кубы
Российские туристы в аэропорту Кубы - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости
Российские туристы в аэропорту Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Рейс авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), вылетевший из кубинской Гаваны, был задержан на 11 часов в связи длительным ожиданием заправки воздушного судна на Кубе, сообщили РИА Новости в службе внешних коммуникаций авиакомпании "Россия".
Согласно данным сайта "Аэрофлота", рейс FV 6850 из кубинской столицы должен был вылететь по расписанию местного времени в 09.00 (17.00 мск) понедельника, однако был перенесен на 20.20 (04.20 мск 10 февраля). Сейчас он в пути.
"Рейс FV6850 Гавана-Москва за 9 февраля был задержан в связи длительным ожиданием заправки воздушного судна на Кубе. Самолет вылетел в Москву 10 февраля 04.40 мск (9 февраля в 20.40 по местному времени). Ориентировочное время прибытия в пункт назначения - 17.00 мск", - рассказали в "России".
Там уточнили, что во время ожидания вылета пассажирам предоставлялось обслуживание "в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, в том числе размещение в гостинице для всех желающих, горячее питание и напитки".
Авиакомпания "Россия" выполняет рейсы по маршруту из столичного аэропорта "Шереметьево" в города Кубы - Гавану и Варадеро. Накануне "Аэрофлот" сообщал, что "Россия", несмотря на сообщения авиавластей Кубы о дефиците авиатоплива, продолжит полеты в кубинские города. При этом могут корректироваться маршруты полетов с осуществлением дополнительной посадки на дозаправку.
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В РСТ оценили ситуацию с турами на Кубу
В миреКубаГаванаМоскваАэрофлотШереметьево (аэропорт)
 
 
