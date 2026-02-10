https://ria.ru/20260210/roskomnadzor-2073462271.html
Роскомнадзор ограничил работу Telegram
10.02.2026
Роскомнадзор ограничил работу Telegram
Роскомнадзор ограничил работу Telegram из-за несоблюдения российских законов. РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил работу Telegram из-за несоблюдения российских законов.
"По-прежнему <...> не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях", — говорится в заявлении ведомства.
Там напомнили, что в августе прошлого года против Telegram уже вводили рестрикции.
Тогда РКН частично ограничил звонки в мессенджере, чтобы защитить граждан от аферистов и преступников.
С тех пор позиция властей по функционированию соцсетей не изменилась: Россия открыта для работы с отечественными и иностранными интернет-ресурсами при соблюдении ее законов, подчеркнули в Роскомнадзоре.
Злоумышленники используют Telegram и WhatsApp
для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную деятельность. На этом фоне мессенджерам не раз направляли требования принять меры противодействия, но они их проигнорировали. Платформы отказываются передавать информацию по запросам силовиков не только по массовым случаям мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.