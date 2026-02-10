Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор ограничил работу Telegram - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 10.02.2026 (обновлено: 16:52 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/roskomnadzor-2073462271.html
Роскомнадзор ограничил работу Telegram
Роскомнадзор ограничил работу Telegram - РИА Новости, 10.02.2026
Роскомнадзор ограничил работу Telegram
Роскомнадзор ограничил работу Telegram из-за несоблюдения российских законов. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:29:00+03:00
2026-02-10T16:52:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073381006_0:54:3000:1742_1920x0_80_0_0_42b326d0aef17bf15d54206e81e338af.jpg
https://ria.ru/20260210/telegram-2073375069.html
https://ria.ru/20260210/telegram-2073450969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073381006_205:0:2796:1943_1920x0_80_0_0_f95be9fa2a1005dceddf1bf4d7850bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Общество
Роскомнадзор ограничил работу Telegram

Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram

© REUTERS / Dado RuvicЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил работу Telegram из-за несоблюдения российских законов.
"По-прежнему <...> не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях", — говорится в заявлении ведомства.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россияне вторые сутки жалуются на сбои в работе Telegram
Вчера, 10:03
Там напомнили, что в августе прошлого года против Telegram уже вводили рестрикции.

Тогда РКН частично ограничил звонки в мессенджере, чтобы защитить граждан от аферистов и преступников.

С тех пор позиция властей по функционированию соцсетей не изменилась: Россия открыта для работы с отечественными и иностранными интернет-ресурсами при соблюдении ее законов, подчеркнули в Роскомнадзоре.
Злоумышленники используют Telegram и WhatsApp для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную деятельность. На этом фоне мессенджерам не раз направляли требования принять меры противодействия, но они их проигнорировали. Платформы отказываются передавать информацию по запросам силовиков не только по массовым случаям мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Telegram грозят штрафы до 64 миллионов рублей
Вчера, 14:34
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала