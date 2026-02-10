МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил работу Telegram из-за несоблюдения российских законов.

"По-прежнему <...> не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях", — говорится в заявлении ведомства.

Там напомнили, что в августе прошлого года против Telegram уже вводили рестрикции.

Тогда РКН частично ограничил звонки в мессенджере, чтобы защитить граждан от аферистов и преступников.

С тех пор позиция властей по функционированию соцсетей не изменилась: Россия открыта для работы с отечественными и иностранными интернет-ресурсами при соблюдении ее законов, подчеркнули в Роскомнадзоре.