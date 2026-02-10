Рейтинг@Mail.ru
09:00 10.02.2026
Открылась регистрация на Digital Brand Day 2026
МОСКВА, 10 фев – пресс-служба Digital Brand Day. Регистрация на "Цифровой Brand Day"– 2026 (ранее – Digital Brand Day) открылась для будущих участников, конференция пройдет 13 марта в "Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк".
В этом году программа разделена на семь профессиональных стеков, каждый из которых отвечает за свой блок цифровой экспертизы.
К 2026 году рекламный рынок структурно изменился, пройдя серьезную трансформацию — от разрозненных инструментов маркетинга к охватным цифровым системам, когда технологии ложатся в основу медийного и рекламного бизнеса.
Цифровая реклама сегодня – это взаимосвязанная система, в которой данные, алгоритмы, платформы, продукты и сервисы складываются в сложные комбинации и формируют новую архитектуру для продвижения брендов и развития бизнеса компаний. Именно этой новой реальности – ее построению и результативности – будет посвящена вся программа конференции "Цифровой Brand Day 2026 “Архитектура и эффективность рекламных систем”".
Контент будет разделен на семь тематических направлений. Каждое охватывает ключевой сегмент рынка: от performance- и мобильной рекламы до Smart TV, digital-видео, рекламных продуктов BigTech и AdTech, диджитал-маркетинга и двух специализированных треков кейсов – коммуникационных и технологических. В каждом зале соберутся лидеры рынка и практики, чтобы разобрать конкретные задачи и модели.
В главном зале впервые пройдет не пленарная дискуссия, а серия индустриальных докладов от ключевых экспертов отрасли. В них представят состояние рынка, прогнозы, новые вызовы и технологические тренды, которые определят развитие отрасли на год вперед.
Участие бесплатное после рассмотрения и одобрения поданной заявки от участника.
Организатором мероприятия выступает Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" при поддержке Mediascope, "Национального рекламного альянса" и AdIndex.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
