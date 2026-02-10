Путин отметил важность партнерства со странами мирового большинства

"При этом весьма актуальна задача углубления партнерского взаимодействия с государствами мирового большинства в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка, основанного на принципах верховенства международного права, равной и неделимой безопасности", - говорится в телеграмме президента.