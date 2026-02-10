https://ria.ru/20260210/putin-2073390123.html
Путин отметил важность партнерства со странами мирового большинства
Путин отметил важность партнерства со странами мирового большинства - РИА Новости, 10.02.2026
Путин отметил важность партнерства со странами мирового большинства
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам МИД РФ назвал актуальной задачей выстраивание партнерства со странами мирового большинства... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:21:00+03:00
2026-02-10T09:21:00+03:00
2026-02-10T10:58:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260210/prioritet-2073362076.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин отметил важность партнерства со странами мирового большинства
Путин назвал налаживание партнерства со странами мирового большинства актуальным