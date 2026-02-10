Скорое потепление обещает столице мощнейший снегопад: прогнозы синоптиков

Прохожий с зонтом во время снегопада в Москве

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Синоптики единодушны в прогнозе — холодная фаза подходит к концу, уступая место ощутимому потеплению. Однако некоторые сомневаются — природа любит строить людям козни.

Сколько продержится температура выше нуля? И какие еще изменения готовит нам погода?

Циклон путает все карты

По данным ведущего специалиста "Метеоновостей" Татьяны Поздняковой, в начале недели температура в Москве и области устойчиво держится на отметках, значительно более низких, чем средние климатические значения для этого времени года.

"Ночью на вторник в Москве минимальная температура составит -13…-15 градусов, по региону — до -18 градусов. Дневная температура ожидается на уровне -8…-10 градусов, по области — от -8 до -13 градусов. Таким образом, температура воздуха будет ниже климатической нормы на пять-шесть градусов", — констатировала эксперт.

Погода сохранится облачной с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Но уже со среды, как пояснила Позднякова, погодные условия начнет определять приближающийся циклон. Это приведет к понижению атмосферного давления и выпадению снега.

"В среду осадки будут небольшими, в четверг — умеренными", — уточнила синоптик. При этом морозная погода сохранится: в ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до -16...-18 °C, по области — до -20 °C. Днем прогресса не ожидается: всего -7...-9°C в столице и -7...-12 °C в Подмосковье.

Однако в четверг ситуация начнет меняться. Снегопад принесет с собой облачность, которая сыграет роль "одеяла".

"В четверг ночь будет относительно теплее, чем накануне, при облачной погоде температура составит -7…-12 градусов. Днем за счет южных потоков температура повысится: и в Москве, и по региону ожидается от -1 до -6 градусов", — рассказала Татьяна Позднякова.

Пик потепления — 14 февраля

Кульминацией кратковременного потепления станут пятница и суббота на этой неделе. По словам Поздняковой, в пятницу температурный фон приблизится к норме, а осадки приобретут смешанный характер: ночью ожидается снег, днем — чередование дождя и мокрого снега. Ночные температуры составят -1...-6 °C, дневные — от -3 до +2 °C.

Настоящая оттепель ожидается в субботу, 14 февраля. Погоду в этот день будет определять южный циклон, центр которого расположится над Западным Черноземьем.

"В результате этот день станет первым по-настоящему оттепельным: в течение суток температура будет колебаться от -2 до +3 градусов, что на четыре-пять градусов выше климатической нормы", — пояснила специалист.

Эту оценку подтверждает и руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Он указал, что столичный регион окажется в теплом секторе южного циклона.

"По предварительным прогнозам, пик этого попадания в теплый сектор будет 13 февраля, 12 февраля ожидается быстрое повышение температуры от минус 10 до 0 градусов, а 13 февраля температура повысится до 0 — плюс 2 градусов", — сказал Шувалов.

Синоптик предупредил, что эти дни будут сопряжены с неприятными явлениями: ожидается мокрый снег, выпадет до 5-10 сантиметров мокрого снега, а резкий переход через ноль создаст условия для гололедицы.

Сугробы тают?

Все метеорологи сходятся во мнении: к сожалению, оттепель будет недолгой.

"Эта относительно теплая погода надолго у нас не задержится, потому что все модели показывают, что начиная со второй половины февраля начнется понижение температуры", — резюмировала Татьяна Позднякова.

Александр Шувалов дает еще более конкретный и резкий прогноз:

"Уже к вечеру 14 февраля начнется понижение температуры, оно тоже будет резким и достаточно сильным. Температура резко упадет, до -15 градусов".

Текущее состояние снежного покрова в столице и области также демонстрирует изменчивость погоды. Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил , что высота сугробов продолжает медленно уменьшаться из-за естественной убыли, которую не смог компенсировать недавний небольшой снег.

"По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, за минувшие сутки высота сугробов в Москве снизилась на один сантиметр и составила 48 сантиметров", — написал он в своем телеграм-канале.

При этом распределение снега неравномерно: на других столичных метеостанциях фиксируют от 55 см на Балчуге до 56 см в Тушино и у МГУ. В Новой Москве снежный покров остался без изменений — около 58 см.

В Подмосковье ситуация также разнится: на севере области высота покрова уменьшилась примерно на сантиметр, а на юге, где снег был заметнее, — выросла. Эксперт также дал краткосрочный прогноз по приросту снега:

"Следующая возможная прибавка высоты снежного покрова в Москве ожидается 11-12 февраля, она может составить за двое суток 1-6 сантиметров".

Когда же наконец весна?

Несмотря на предстоящее резкое похолодание после выходных, синоптики не ожидают повторения аномально суровых морозов, которые наблюдались в начале февраля. Ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец отмечает

"Оставшаяся часть февраля будет по-зимнему умеренно морозной".

Что касается перспектив наступления весны, то, по мнению Тишковца, в 2026 году она придет как минимум в свои стандартные сроки.

"В этом году весна как минимум придет в срок. То есть в Москве зима будет жить еще шесть недель, после чего передаст эстафету метеовесне, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво станет превышать нулевую отметку", — пояснил синоптик.