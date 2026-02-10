Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы ликвидировали пожар
20:02 10.02.2026 (обновлено: 20:05 10.02.2026)
В центре Москвы ликвидировали пожар
В центре Москвы ликвидировали пожар
Пожар в доме в центре Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 10.02.2026
москва, происшествия
Москва, Происшествия
В центре Москвы ликвидировали пожар

В доме в центре Москвы ликвидировали пожар

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМашины противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в жилом доме на улице Пресненский Вал в центре Москвы
Машины противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в жилом доме на улице Пресненский Вал в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Машины противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в жилом доме на улице Пресненский Вал в центре Москвы
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Пожар в доме в центре Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Жилой дом на улице Пресненский Вал в центре Москвы, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Медики помогли семерым пострадавшим при пожаре в центре Москвы
Вчера, 19:39
 
МоскваПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
