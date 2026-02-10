https://ria.ru/20260210/pozhar-2073518665.html
В центре Москвы ликвидировали пожар
В центре Москвы ликвидировали пожар - РИА Новости, 10.02.2026
В центре Москвы ликвидировали пожар
Пожар в доме в центре Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T20:02:00+03:00
2026-02-10T20:02:00+03:00
2026-02-10T20:05:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073517640_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_39339210edf62389d880db85a30332a7.jpg
https://ria.ru/20260210/pozhar-2073513519.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073517640_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee6316d6962ae659d162749af1e85d60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В центре Москвы ликвидировали пожар
В доме в центре Москвы ликвидировали пожар