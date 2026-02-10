Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными
15:55 10.02.2026
В США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными
в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
В США рассказали о мерах в случае признания пошлин Трампа незаконными

Грир: США задействуют другие меры в торговой сфере, если пошлины Трампа отменят

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. США задействуют альтернативные меры в торговой сфере, если Верховный суд страны признает незаконными пошлины, введенные при президенте Дональде Трампе, заявил во вторник торговый представитель страны Джеймисон Грир.
"Если Верховный суд пойдет неверным путем, мы найдем способы и используем другие инструменты для противодействия несправедливой торговой политике стран, формирующих огромные торговые профициты в торговле с США", - сказал Грир в эфире телеканала Fox Business.
Он подчеркнул, что импортные пошлины останутся частью торговой политики Вашингтона, а в случае неблагоприятного для администрации судебного решения власти "будут добиваться преемственности в характере мер", направленных на защиту американских работников, компаний и экономики.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В США предрекли огромные потери в случае признания пошлин незаконными
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
 
 
