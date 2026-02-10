Рейтинг@Mail.ru
05:08 10.02.2026
Помощь Киеву вызывает все больше вопросов у итальянцев, заявил посол
2026
Помощь Киеву вызывает все больше вопросов у итальянцев, заявил посол

РИМ, 10 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Помощь властей Италии киевскому режиму вызывает все больше вопросов у итальянских граждан, среди которых растет запрос на социально и национально ориентированную политику, заявил в интервью РИА Новости посол России в Риме Алексей Парамонов.
По его словам, военные поставки Украине идут беспрерывным потоком и по объему приближаются к четырем миллиардам евро.
"Такая "щедрость", которую, кстати, в Киеве принимают как должное и еще и выдвигают новые претензии, требуя еще больше денег и оружия, вызывает все больше вопросов у итальянских граждан, не избалованных вниманием к своим нуждам со стороны правящего класса", - заявил Парамонов в интервью ко Дню дипломатического работника.
"Растет запрос на национально ориентированную политику, преследующую в первую очередь цели национального развития, социальной справедливости, борьбы с безработицей и прекариатом, повышения зарплат, совершенствования систем здравоохранения и образования, выравнивания межрегиональных различий", - добавил Парамонов.
По его словам, с подобных позиций все активнее выступают как некоторые представители правящей коалиции, так и ряд оппозиционных сил как правого, так и левого толка.
Российская сторона, отметил посол, не отказывается от контактов и диалога с любыми политическими силами и представителями гражданского общества Италии, которые проявляют в этом заинтересованность.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 10 февраля в 11.00 мск.
