Покушение на Алексеева не повлияло на цели России, заявила Захарова

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева не повлияло на цели и задачи России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. Позже ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, Любомира Корбу задержали в Дубае и передали РФ.
Захарова отметила, что покушение - это акт терроризма, который проявляет киевский режим, когда понимает, что на поле боя нет никаких перспектив для его. Одна из целей такой атаки - сорвать переговорный процесс.
"Это (покушение – ред.) ни в коем случае не повлияло на те принципиальные цели и задачи, которые были сформулированы страной. Как будет развиваться переговорный процесс, как будет вестись работа с зарубежными странами и в каких направлениях, определяет руководство нашей страны. И будет выстраивать, исходя из национальных интересов. И вся эта террористическая банда, отрепье должно это прекрасно осознавать", - заявила Захарова, комментируя покушение на генерала Алексеева.
