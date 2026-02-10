Покушение на Алексеева не повлияло на цели России, заявила Захарова

"Это (покушение – ред.) ни в коем случае не повлияло на те принципиальные цели и задачи, которые были сформулированы страной. Как будет развиваться переговорный процесс, как будет вестись работа с зарубежными странами и в каких направлениях, определяет руководство нашей страны. И будет выстраивать, исходя из национальных интересов. И вся эта террористическая банда, отрепье должно это прекрасно осознавать", - заявила Захарова, комментируя покушение на генерала Алексеева.