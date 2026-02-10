Рейтинг@Mail.ru
Покушение на Алексеева не повлияло на цели России, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/pokushenie-2073469021.html
Покушение на Алексеева не повлияло на цели России, заявила Захарова
Покушение на Алексеева не повлияло на цели России, заявила Захарова - РИА Новости, 10.02.2026
Покушение на Алексеева не повлияло на цели России, заявила Захарова
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева не повлияло на цели и задачи России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:57:00+03:00
2026-02-10T15:57:00+03:00
россия
москва
украина
мария захарова
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073464986_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_71e0afbd7c817df910abc36998b6cb07.jpg
https://ria.ru/20260210/alekseev-2073439690.html
https://ria.ru/20260210/zakharova-2073443902.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073464986_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_26f2bf12c6f133a022a3b2302964b253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, украина, мария захарова, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве, происшествия
Россия, Москва, Украина, Мария Захарова, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве, Происшествия
Покушение на Алексеева не повлияло на цели России, заявила Захарова

Захарова: покушение на генерала Алексеева не повлияло на цели и задачи России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время интервью агентству РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время интервью агентству РИА Новости
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева не повлияло на цели и задачи России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали. Позже ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, Любомира Корбу задержали в Дубае и передали РФ.
Допрос третьего соучастника покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
ФСБ задержала третьего соучастника покушения на генерала Алексеева
Вчера, 14:02
Захарова отметила, что покушение - это акт терроризма, который проявляет киевский режим, когда понимает, что на поле боя нет никаких перспектив для его. Одна из целей такой атаки - сорвать переговорный процесс.
"Это (покушение – ред.) ни в коем случае не повлияло на те принципиальные цели и задачи, которые были сформулированы страной. Как будет развиваться переговорный процесс, как будет вестись работа с зарубежными странами и в каких направлениях, определяет руководство нашей страны. И будет выстраивать, исходя из национальных интересов. И вся эта террористическая банда, отрепье должно это прекрасно осознавать", - заявила Захарова, комментируя покушение на генерала Алексеева.
Прямая трансляция интервью велась в социальных сетях агентства.
Интервью Марии Захаровой РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Захарова в интервью РИА Новости рассказала о провалах Украины и Запада
Вчера, 14:44
 
РоссияМоскваУкраинаМария ЗахароваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Покушение на генерала Алексеева в МосквеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала