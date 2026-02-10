Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о контактах между Москвой и Парижем
12:22 10.02.2026 (обновлено: 13:09 10.02.2026)
Песков рассказал о контактах между Москвой и Парижем
москва, париж, россия, дмитрий песков, эммануэль макрон, владимир путин, франция
Москва, Париж, Россия, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Франция
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Между Москвой и Парижем были контакты, которые при желании помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с российским лидером Владимиром Путиным. Песков, в свою очередь, сообщал, что Москва и Париж ведут определенные контакты на рабочем уровне, но они пока непримечательные. Он также уточнил, что предметных наметок по контактам лидеров двух стран пока нет.
"Действительно, имели место контакты, это мы можем подтвердить, которые при желании и при необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, восстановил ли Париж контакты с Москвой на техническом уровне, как утверждал президент Франции.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В Кремле оценили слова Макрона о необходимости наладить отношения с Россией
Вчера, 12:18
 
