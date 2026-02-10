https://ria.ru/20260210/ozhirenie-2073403365.html
СМИ рассказали о новых рисках ожирения
СМИ рассказали о новых рисках ожирения - РИА Новости, 10.02.2026
СМИ рассказали о новых рисках ожирения
Высокая степень ожирения влечет за собой повышенный риск инфекционных заболеваний, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование, опубликованное в...
2026
СМИ рассказали о новых рисках ожирения
FT: ожирение повышает риск инфекционных заболеваний
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Высокая степень ожирения влечет за собой повышенный риск инфекционных заболеваний, пишет газета Financial Times
со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Lancet.
Отмечается, что серьезные проблемы с лишним весом сопровождаются на 70% более высоким риском заболевания гриппом, пневмонией, гастроэнтеритом, инфекциями мочевыводящих и дыхательных путей.
В публикации со ссылкой на профессора Мику Кивимаки сообщается, что такая тенденция может быть связана с негативным влиянием ожирения на способность иммунной системы защищаться от воздействия бактерий, вирусов, паразитов или грибков.
В ходе исследования, проведенного в Великобритании
и Финляндии
, было установлено, что ожирение могло стать ключевым фактором примерно в 10% смертей от инфекционных заболеваний в 2023 году.