СМИ рассказали о новых рисках ожирения

Отмечается, что серьезные проблемы с лишним весом сопровождаются на 70% более высоким риском заболевания гриппом, пневмонией, гастроэнтеритом, инфекциями мочевыводящих и дыхательных путей.

В публикации со ссылкой на профессора Мику Кивимаки сообщается, что такая тенденция может быть связана с негативным влиянием ожирения на способность иммунной системы защищаться от воздействия бактерий, вирусов, паразитов или грибков.