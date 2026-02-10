Конгрессвумен Луна оценила перспективы отношений России и США

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона могут вновь стать великими, это включает и взаимовыгодное экономическое сотрудничество, заявила, отвечая на вопрос РИА Новости, конгрессвумен Анна Паулина Луна после визита в российское посольство.