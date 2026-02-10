Конгрессвумен Луна оценила перспективы отношений России и США

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона могут вновь стать великими, это включает и взаимовыгодное экономическое сотрудничество, заявила, отвечая на вопрос РИА Новости, конгрессвумен Анна Паулина Луна после визита в российское посольство.
Паулина Луна посетила торжественный прием по случаю Дня дипломата в посольстве РФ.
"Я думаю, это было здорово. Здесь были представители Белого дома, госдепа. Как вы знаете, президент Дональд Трамп ясно дал понять, что мы хотим продолжения дипломатии и участия в мирных переговорах (по украинскому урегулированию - ред.), участия в переговорах со всеми сторонами", - сказала законодатель.
"Торговые отношения на два триллиона долларов - это хорошо для всех", - добавила она.
По ее словам, придерживаться старых взглядов эпохи "холодной войны" вредит. Многие в Вашингтоне зарабатывают на войне, считает конгрессвумен, но она и другие ее коллеги готовы работать над нормализаций отношений с РФ, поскольку это пойдет на пользу интересам мира и США. "Продвигающие войну, а не мир избранные чиновники - социопаты. Я не такая, поэтому я здесь", - объяснила Паулина Луна свое появление в российском посольстве.