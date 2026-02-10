На Олимпиаде заменят покрытие подиумов из-за жалобы японских фигуристов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. На Олимпиаде заменят покрытие подиумов после жалобы со стороны японских фигуристов, у которых затупились коньки на церемонии награждения участников командного турнира, сообщила глава операционной службы оргкомитета Игр в Италии Лука Касасса.
Командные соревнования по фигурному катанию завершились в воскресенье. Золото завоевала сборная США, серебро - команда Японии, бронзовые медали достались хозяевам турнира - итальянцам. Ранее журналистка Кристин Бреннан сообщила, что американским фигуристам пришлось затачивать коньки после церемонии награждения из-за отсутствия мягкого покрытия на подиуме, что привело к царапинам и повреждению лезвий. В понедельник журналист Джеки Вонг написал в соцсети X, что японская сборная подала жалобу из-за покрытия пьедестала.
«
"Нас проинформировали об этом инциденте, мы немедленно занялись этой проблемой. Поверхность подиума будет заменена", - сказал Касасса на ежедневном брифинге Международного олимпийского комитета (МОК).
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.