На Олимпиаде заменят покрытие подиумов из-за жалобы японских фигуристов

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. На Олимпиаде заменят покрытие подиумов после жалобы со стороны японских фигуристов, у которых затупились коньки на церемонии награждения участников командного турнира, сообщила глава операционной службы оргкомитета Игр в Италии Лука Касасса.