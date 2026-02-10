Рейтинг@Mail.ru
На Олимпиаде заменят покрытие подиумов из-за жалобы японских фигуристов
Фигурное катание
 
13:59 10.02.2026 (обновлено: 14:21 10.02.2026)
На Олимпиаде заменят покрытие подиумов из-за жалобы японских фигуристов
На Олимпиаде заменят покрытие подиумов из-за жалобы японских фигуристов - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
На Олимпиаде заменят покрытие подиумов из-за жалобы японских фигуристов
На Олимпиаде заменят покрытие подиумов после жалобы со стороны японских фигуристов, у которых затупились коньки на церемонии награждения участников командного... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
https://ria.ru/20260210/olimpiada-2026-figurnoe-katanie-raspisanie-2073279825.html
фигурное катание
Фигурное катание, Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
На Олимпиаде заменят покрытие подиумов из-за жалобы японских фигуристов

На Олимпиаде заменят покрытие подиумов после жалобы японских фигуристов

© РИА Новости / Санто Стефано
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. На Олимпиаде заменят покрытие подиумов после жалобы со стороны японских фигуристов, у которых затупились коньки на церемонии награждения участников командного турнира, сообщила глава операционной службы оргкомитета Игр в Италии Лука Касасса.
Командные соревнования по фигурному катанию завершились в воскресенье. Золото завоевала сборная США, серебро - команда Японии, бронзовые медали достались хозяевам турнира - итальянцам. Ранее журналистка Кристин Бреннан сообщила, что американским фигуристам пришлось затачивать коньки после церемонии награждения из-за отсутствия мягкого покрытия на подиуме, что привело к царапинам и повреждению лезвий. В понедельник журналист Джеки Вонг написал в соцсети X, что японская сборная подала жалобу из-за покрытия пьедестала.
«
"Нас проинформировали об этом инциденте, мы немедленно занялись этой проблемой. Поверхность подиума будет заменена", - сказал Касасса на ежедневном брифинге Международного олимпийского комитета (МОК).
Олимпийские игры проходят в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
Фигурное катание
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
