В Приморском океанариуме появилось второе поколение гигантских кузнечиков
06:56 10.02.2026
В Приморском океанариуме появилось второе поколение гигантских кузнечиков
В Приморском океанариуме появилось второе поколение гигантских кузнечиков - РИА Новости, 10.02.2026
В Приморском океанариуме появилось второе поколение гигантских кузнечиков
Второе поколение самого большого в мире кузнечика – гигантского новогвинейского кузнечика – начало подрастать в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщает РИА Новости, 10.02.2026
владивосток
австралия
приморский океанариум
общество
владивосток
австралия
2026
Самые большие в мире кузнечики в Приморском океанариуме
Самец и самка самого большого в мире кузнечика - гигантского новогвинейского – поселились в Приморском океанариуме во Владивостоке.
владивосток, австралия, приморский океанариум, общество
Владивосток, Австралия, Приморский океанариум, Общество
В Приморском океанариуме появилось второе поколение гигантских кузнечиков

Пара самых больших в мире кузнечиков дала потомство в Приморском океанариуме

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Второе поколение самого большого в мире кузнечика – гигантского новогвинейского кузнечика – начало подрастать в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщает учреждение.
"Это потомство появившейся год назад в экспозиции "Тропический лес" пары новогвинейских и австралийских эндемиков — голиафов в мире насекомых. Ведь во взрослом состоянии длина их тела составляет 12 сантиметров, а размах крыльев может достичь 25… Из яиц, отложенных гигантскими кузнечиками прошлой весной и в начале лета, с интервалом в несколько недель на свет появились восемь малышей", – говорится в сообщении.
Также в океанариуме отметили, что, несмотря на впечатляющие размеры насекомых, срок их жизни невелик и составляет около года.
Гигантские кузнечики обитают преимущественно в тропических лесах островов Новая Гвинея, архипелага Ару, а также на севере полуострова Кейп-Йорк в Австралии. Листовидная форма тела и ярко-зеленая окраска помогают этим кузнечикам маскироваться в кронах деревьев. Движения этих насекомых медлительны, что дополнительно способствует маскировке среди листвы. Их ноги покрыты мелкими шипами, на голенях передних ног есть слуховой орган, способный улавливать звуки средних частот и ультразвук. Биологи полагают, что гигантский размер – один из способов мимикрировать под широкие листья тропических растений. Кузнечики ведут скрытный образ жизни, самки спускаются на землю только ночью для того, чтобы отложить яйца. Самцы более активные и иногда прыгают с дерева на дерево. Эти кузнечики не стрекочут, чтобы привлечь самку. Они издают только громкий шуршащий звук, отпугивающий врагов.
Владивосток
 
 
