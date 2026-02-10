В Приморском океанариуме появилось второе поколение гигантских кузнечиков

ВЛАДИВОСТОК, 10 фев - РИА Новости. Второе поколение самого большого в мире кузнечика – гигантского новогвинейского кузнечика – начало подрастать в Приморском океанариуме во Владивостоке, сообщает учреждение.

Также в океанариуме отметили, что, несмотря на впечатляющие размеры насекомых, срок их жизни невелик и составляет около года.