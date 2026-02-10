Рейтинг@Mail.ru
Обстрел ВСУ повредил магистральную тепловую сеть Энергодара
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 10.02.2026 (обновлено: 13:56 10.02.2026)
Обстрел ВСУ повредил магистральную тепловую сеть Энергодара
Обстрел ВСУ повредил магистральную тепловую сеть Энергодара
Обстрел ВСУ повредил магистральную тепловую сеть Энергодара

В Энергодаре остановили теплоснабжение из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Обстрел ВСУ повредил участок магистральной тепловой сети города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, теплоснабжение города остановлено, сообщил глава города Максим Пухов.
"В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ поврежден участок магистральной тепловой сети в промзоне города. Теплоснабжение остановлено", - написал Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты приступят к ремонту как только позволит обстановка.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Бортников сообщил об усилении атак ВСУ на объекты российской энергетики
