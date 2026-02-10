https://ria.ru/20260210/obstrel-2073434292.html
Обстрел ВСУ повредил магистральную тепловую сеть Энергодара
Обстрел ВСУ повредил магистральную тепловую сеть Энергодара - РИА Новости, 10.02.2026
Обстрел ВСУ повредил магистральную тепловую сеть Энергодара
Обстрел ВСУ повредил участок магистральной тепловой сети города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, теплоснабжение города остановлено, сообщил глава города... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:43:00+03:00
2026-02-10T13:43:00+03:00
2026-02-10T13:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:163:3279:2007_1920x0_80_0_0_515c9f6b8653974c548419fd276613be.jpg
https://ria.ru/20260210/protivnik-2073431761.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902184402_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_fe2b18bf3c45e210082ba480cc43c6bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Обстрел ВСУ повредил магистральную тепловую сеть Энергодара
В Энергодаре остановили теплоснабжение из-за обстрела ВСУ