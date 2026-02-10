https://ria.ru/20260210/novosibirsk-2073397417.html
Жителя Новосибирска арестовали за оправдание деятельности РДК*
Жителя Новосибирска арестовали за оправдание деятельности РДК*
2026-02-10T11:29:00+03:00
2026-02-10T11:29:00+03:00
2026-02-10T11:29:00+03:00
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости.
Жителя Новосибирска заключили под стражу по делу об оправдании деятельности "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*, запрещенная в РФ террористическая организация), сообщило УФСБ по Новосибирской области
.
"Установлено, что 33-летний гражданин, выступающий против проведения специальной военной операции, разместил в Telegram-канале комментарий, публично оправдывающий терроризм и деятельность украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что при этом новосибирец являлся участником признанной иностранным агентом организации "Мемориал"** и, уклоняясь от объявленной в 2022 году частичной мобилизации, скрывался за рубежом до 2025 года. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ
(публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
"Гражданин задержан, решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - добавили в управлении.
* запрещенная в РФ террористическая организация
** организация признана иноагентом