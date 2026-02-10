Рейтинг@Mail.ru
Жителя Новосибирска арестовали за оправдание деятельности РДК* - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:29 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/novosibirsk-2073397417.html
Жителя Новосибирска арестовали за оправдание деятельности РДК*
Жителя Новосибирска арестовали за оправдание деятельности РДК* - РИА Новости, 10.02.2026
Жителя Новосибирска арестовали за оправдание деятельности РДК*
Жителя Новосибирска заключили под стражу по делу об оправдании деятельности "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*, запрещенная в РФ террористическая... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:29:00+03:00
2026-02-10T11:29:00+03:00
происшествия
россия
новосибирск
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260208/severodvinsk-2073022813.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область
Жителя Новосибирска арестовали за оправдание деятельности РДК*

ФСБ: жителя Новосибирска арестовали по делу об оправдании деятельности РДК

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Жителя Новосибирска заключили под стражу по делу об оправдании деятельности "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*, запрещенная в РФ террористическая организация), сообщило УФСБ по Новосибирской области.
"Установлено, что 33-летний гражданин, выступающий против проведения специальной военной операции, разместил в Telegram-канале комментарий, публично оправдывающий терроризм и деятельность украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что при этом новосибирец являлся участником признанной иностранным агентом организации "Мемориал"** и, уклоняясь от объявленной в 2022 году частичной мобилизации, скрывался за рубежом до 2025 года. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
"Гражданин задержан, решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - добавили в управлении.
* запрещенная в РФ террористическая организация
** организация признана иноагентом
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В Северодвинске студента арестовали по делу об оправдании терроризма
8 февраля, 15:56
 
ПроисшествияРоссияНовосибирскНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала