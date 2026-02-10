Жителя Новосибирска арестовали за оправдание деятельности РДК*

"Установлено, что 33-летний гражданин, выступающий против проведения специальной военной операции, разместил в Telegram-канале комментарий, публично оправдывающий терроризм и деятельность украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, - говорится в сообщении.

"Гражданин задержан, решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - добавили в управлении.