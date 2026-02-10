Рейтинг@Mail.ru
Спикер нижегородского парламента Люлин велел проверить фельдшерские пункты - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
 
14:26 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/nizhniy-novgorod-2073449230.html
Спикер нижегородского парламента Люлин велел проверить фельдшерские пункты
Спикер нижегородского парламента Люлин велел проверить фельдшерские пункты - РИА Новости, 10.02.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин велел проверить фельдшерские пункты
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поручил депутатам проверить результаты возведения фельдшерско-акушерских пунктов в... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:26:00+03:00
2026-02-10T14:26:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
чебоксары
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056134454_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e70e8e2acd6c260d68bef77e90f7e84d.jpg
https://ria.ru/20260203/nizhniynovgorod-2071980865.html
нижегородская область
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056134454_73:0:1212:854_1920x0_80_0_0_6bb2a1ee8770690604e63a7ddca202ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, чебоксары, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Чебоксары, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин велел проверить фельдшерские пункты

Люлин поручил проверить фельдшерско-акушерские пункты в Нижегородской области

© Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской областиЕвгений Люлин
Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области
Евгений Люлин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поручил депутатам проверить результаты возведения фельдшерско-акушерских пунктов в районах области, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Комитет регионального парламента по бюджету и налогам по поручению председателя законодательного собрания проводит сравнительный анализ финансирования строительства и возведения фельдшерско-акушерских пунктов. В ходе выездного совещания в Вачском округе депутаты оценили эффективность нового подхода к возведению фельдшерско-акушерских пунктов с использованием быстровозводимых конструкций. Участники выездного мероприятия побывали в трех таких пунктах и убедились, насколько востребована медицинская помощь у местных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Нижегородской области используется опыт Чувашии по обеспечению жителей районов фельдшерско-акушерскими пунктами. Нижегородские законодатели изучали опыт коллег на заседании Совета законодателей ПФО в Чебоксарах.
"Председатель Приволжского совета законодателей, спикер нижегородского парламента Люлин подчеркнул, что медпомощь в глубинке должна быть доступной всегда, а не только когда приехал "Поезд здоровья" с врачами. Депутаты законодательного собрания добились, чтобы в Нижегородской области при возведении фельдшерско-акушерских пунктов начали применять быстровозводимые конструкции. Это позволило сократить сроки и существенно снизить затраты", - подчеркивается в сообщении.
Так, за последние четыре года в Вачском округе появилось шесть фельдшерско-акушерских пунктов, из них два были построены и заработали в конце 2025 года – в селе Федурино и деревне Лесниково. Ранее такие пункты появились в Епифаново, Беляйково, Черновское и Польцо. Фельдшеры, работающие в них, находятся в штате Вачской ЦРБ. Часть фельдшеров трудоустроилась в рамках программы "Земский фельдшер", другие специалисты уже имеют опыт работы и были переведены в новые здания. Оснащение фельдшерско-акушерских пунктов соответствует всем необходимым медицинским стандартам.
Как отмечает пресс-служба регионального парламента, участники совещания лично убедились, что во всех фельдшерско-акушерских пунктах есть необходимое оборудование и созданы отличные условия для работы фельдшеров и удобства пациентов. Благодаря этому жители удалённых населённых пунктов получают необходимый объём медицинской помощи. Единая информационная система минздрава позволяет фельдшерам видеть все результаты обследований пациентов, независимо от того, проведены они в ЦРБ или областном центре. Кроме того, у фельдшеров есть транспорт для выезда к маломобильным пациентам.
Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Спикер нижегородского парламента Люлин отметил пользу общественного совета
3 февраля, 16:07
 
Нижегородская областьНижегородская областьЧебоксарыЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала