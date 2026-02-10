Спикер нижегородского парламента Люлин велел проверить фельдшерские пункты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 фев – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поручил депутатам проверить результаты возведения фельдшерско-акушерских пунктов в районах области, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Комитет регионального парламента по бюджету и налогам по поручению председателя законодательного собрания проводит сравнительный анализ финансирования строительства и возведения фельдшерско-акушерских пунктов. В ходе выездного совещания в Вачском округе депутаты оценили эффективность нового подхода к возведению фельдшерско-акушерских пунктов с использованием быстровозводимых конструкций. Участники выездного мероприятия побывали в трех таких пунктах и убедились, насколько востребована медицинская помощь у местных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Нижегородской области используется опыт Чувашии по обеспечению жителей районов фельдшерско-акушерскими пунктами. Нижегородские законодатели изучали опыт коллег на заседании Совета законодателей ПФО в Чебоксарах.

"Председатель Приволжского совета законодателей, спикер нижегородского парламента Люлин подчеркнул, что медпомощь в глубинке должна быть доступной всегда, а не только когда приехал "Поезд здоровья" с врачами. Депутаты законодательного собрания добились, чтобы в Нижегородской области при возведении фельдшерско-акушерских пунктов начали применять быстровозводимые конструкции. Это позволило сократить сроки и существенно снизить затраты", - подчеркивается в сообщении.

Так, за последние четыре года в Вачском округе появилось шесть фельдшерско-акушерских пунктов, из них два были построены и заработали в конце 2025 года – в селе Федурино и деревне Лесниково. Ранее такие пункты появились в Епифаново, Беляйково, Черновское и Польцо. Фельдшеры, работающие в них, находятся в штате Вачской ЦРБ. Часть фельдшеров трудоустроилась в рамках программы "Земский фельдшер", другие специалисты уже имеют опыт работы и были переведены в новые здания. Оснащение фельдшерско-акушерских пунктов соответствует всем необходимым медицинским стандартам.