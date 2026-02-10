"Лучше, чем на Олимпиаде": танец Степановой и Скобрева восхитил Навку

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что танец фигуристки Александры Степановой и ее партнера конькобежца Ивана Скобрева в "Ледниковом периоде" был лучше ритм-танцев, показанных на Олимпиаде в Милане.
В новом сезоне шоу "Ледниковый период" Степанова выступает в паре со Скобревым. Возможность квалифицироваться на Олимпиаду-2026 получили по одному российскому спортсмену в одиночном катании у мужчин и женщин.
"Такая разноплановая Саша. Она все время удивляет. Здесь каждая программа абсолютно другая, ты не боишься рисковать. Вчера на Олимпиаде мне не понравился ни один ритм-танец так, как у Вани с Сашей. Вань, фигурное катание, и Саша будет (выступать) сразу с двумя Ванями", - сказала Навка.
Одним из постановщиков номера стал российский танцовщик Ильдар Гайнутдинов, который ранее сделал предложение руки и сердца российской фигуристке Евгении Медведевой
"Ильдар, поставь Женечке такой номер. Это будет очень интересно, - обратилась к Гайнутдинову заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. - Это было что-то новое. Может быть, где-то было и не так, но я этого не знаю. Номер мне весь понравился. Ильдар, спасибо тебе. Саша, ты прямо цветешь здесь. Ты другая, можешь делать то, что не приходило в голову. Удивили, восхитили! Дальше хочется смотреть".
