"Лучше, чем на Олимпиаде": танец Степановой и Скобрева восхитил Навку - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Фигурное катание
 
18:01 10.02.2026 (обновлено: 18:14 10.02.2026)
"Лучше, чем на Олимпиаде": танец Степановой и Скобрева восхитил Навку
"Лучше, чем на Олимпиаде": танец Степановой и Скобрева восхитил Навку - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
"Лучше, чем на Олимпиаде": танец Степановой и Скобрева восхитил Навку
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что танец фигуристки Александры Степановой и ее партнера конькобежца Ивана Скобрева в "Ледниковом... РИА Новости Спорт, 10.02.2026
"Лучше, чем на Олимпиаде": танец Степановой и Скобрева восхитил Навку

Навка: танец Степановой и Скобрева был лучше выступлений на Олимпиаде

© РИА Новости / Шоу "На два слова"Татьяна Навка
Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Шоу "На два слова"
Татьяна Навка. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что танец фигуристки Александры Степановой и ее партнера конькобежца Ивана Скобрева в "Ледниковом периоде" был лучше ритм-танцев, показанных на Олимпиаде в Милане.
В новом сезоне шоу "Ледниковый период" Степанова выступает в паре со Скобревым. Возможность квалифицироваться на Олимпиаду-2026 получили по одному российскому спортсмену в одиночном катании у мужчин и женщин.
«
"Такая разноплановая Саша. Она все время удивляет. Здесь каждая программа абсолютно другая, ты не боишься рисковать. Вчера на Олимпиаде мне не понравился ни один ритм-танец так, как у Вани с Сашей. Вань, фигурное катание, и Саша будет (выступать) сразу с двумя Ванями", - сказала Навка.
Одним из постановщиков номера стал российский танцовщик Ильдар Гайнутдинов, который ранее сделал предложение руки и сердца российской фигуристке Евгении Медведевой
«
"Ильдар, поставь Женечке такой номер. Это будет очень интересно, - обратилась к Гайнутдинову заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. - Это было что-то новое. Может быть, где-то было и не так, но я этого не знаю. Номер мне весь понравился. Ильдар, спасибо тебе. Саша, ты прямо цветешь здесь. Ты другая, можешь делать то, что не приходило в голову. Удивили, восхитили! Дальше хочется смотреть".
Софья Акатьева - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Навка предложила Акатьевой перейти в танцы после победы на Олимпиаде
10 февраля, 16:47
 
Фигурное катаниеСпортМиланСССРТатьяна НавкаАлександра Степанова (фигурное катание)Евгения МедведеваЗимние Олимпийские игры 2026Иван Скобрев
 
