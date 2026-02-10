https://ria.ru/20260210/navka-2073480067.html
Навка предложила Акатьевой перейти в танцы после победы на Олимпиаде
фигурное катание
спорт
татьяна навка
софья акатьева
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Навка, Софья Акатьева
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка предложила фигуристке Софье Акатьевой перейти в танцы на льду после того, как она выиграет Олимпийские игры.
Акатьева
выступает в телепроекте "Ледниковый период" с актером Артуром Каспрановым. Навка
является членом жюри.
"Меня восхищает Софья. Первый раз взялась с мальчиком за руку, наверное, здесь на льду. И сразу покер (детей). Она умеет обращаться с партнером, танцует. Думаешь, разве она никогда в танцах не каталась? Попрыгаешь, Олимпиаду выиграешь и давай в танцы", - сказала Навка.