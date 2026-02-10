https://ria.ru/20260210/naumov-2073530923.html
Американский фигурист почтил память погибших родителей на Олимпиаде
Американский фигурист Максим Наумов почтил память погибших родителей после выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
фигурное катание
спорт
вадим наумов
евгения шишкова
зимние олимпийские игры 2026
