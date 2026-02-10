Рейтинг@Mail.ru
Американский фигурист почтил память погибших родителей на Олимпиаде
Фигурное катание
 
21:59 10.02.2026
Американский фигурист почтил память погибших родителей на Олимпиаде
Американский фигурист Максим Наумов почтил память погибших родителей после выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Американский фигурист почтил память погибших родителей на Олимпиаде

ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Американский фигурист Максим Наумов почтил память погибших родителей после выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Наумов вышел на лед под вторым стартовым номером - вслед за россиянином Петром Гуменником. Во время выхода спортсмена на кубе ледовой арены появилась надпись: "Мама и папа, это для вас". После выступления Наумов продемонстрировал в "уголке слез и поцелуев" фотографию родителей - советских и российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе в небе над Вашингтоном в январе 2025 года.
За прокат Наумов набрал 85,65 балла. Он уступил Гуменнику 1,07 балла.
Американца судьи тащили, а Гуменника нет: наш фигурист стартовал на Играх
