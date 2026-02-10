Рейтинг@Mail.ru
11:45 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/moshennik-2073401961.html
Жительница Кургана перевела мошенникам около десяти миллионов рублей
Жительница Кургана перевела мошенникам около десяти миллионов рублей
Жительница Кургана перевела мошенникам около десяти миллионов рублей

Вдова бойца СВО из Кургана перевела мошенникам около 10 млн рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев - РИА Новости. Жительница Кургана перевела мошенникам на "безопасные счета" около 10 миллионов рублей, в том числе кредитные средства, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
По данным полиции, 5 февраля в полицию обратилась 48-летняя жительница Кургана с заявлением о мошенничестве - с ее слов, в январе ей на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил о необходимости получения государственной награды за погибшего супруга, она назвала свой номер СНИЛС и электронную почту. Позже на электронную почту и в смс-сообщении ей поступила информация о входе в личный кабинет госуслуг с указанием номеров телефонов, на которые необходимо перезвонить в случае несанкционированного входа. Гражданка перезвонила, ее переключили на собеседника, который представился капитаном ФСБ - он убедил ее все денежные средства положить на "безопасный" счет. Также ее убедили взять кредит в размере 1,2 миллиона рублей.
"Собеседники убедили гражданку, что занимаются оформлением документов и 5 февраля все денежные средства ей будут возвращены в полном объеме, после чего перестали выходить на связь. В результате жительница областного центра перевела мошенникам около 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В полиции пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
СМИ уточняют, что женщина получила выплаты за погибшего на СВО супруга.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с записью на диспансеризацию
9 февраля, 08:19
 
