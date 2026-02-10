https://ria.ru/20260210/moshennik-2073401961.html
Жительница Кургана перевела мошенникам около десяти миллионов рублей
Жительница Кургана перевела мошенникам около десяти миллионов рублей - РИА Новости, 10.02.2026
Жительница Кургана перевела мошенникам около десяти миллионов рублей
Жительница Кургана перевела мошенникам на "безопасные счета" около 10 миллионов рублей, в том числе кредитные средства, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:45:00+03:00
2026-02-10T11:45:00+03:00
2026-02-10T11:45:00+03:00
происшествия
курган
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0056de654ff5f83093c7c8e16f7130f.jpg
https://ria.ru/20260209/moshenniki-2073108746.html
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_901580c9a43b3d544700930d54b3c920.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Курган, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительница Кургана перевела мошенникам около десяти миллионов рублей
Вдова бойца СВО из Кургана перевела мошенникам около 10 млн рублей
ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев - РИА Новости. Жительница Кургана перевела мошенникам на "безопасные счета" около 10 миллионов рублей, в том числе кредитные средства, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.
По данным полиции, 5 февраля в полицию обратилась 48-летняя жительница Кургана
с заявлением о мошенничестве - с ее слов, в январе ей на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил о необходимости получения государственной награды за погибшего супруга, она назвала свой номер СНИЛС и электронную почту. Позже на электронную почту и в смс-сообщении ей поступила информация о входе в личный кабинет госуслуг с указанием номеров телефонов, на которые необходимо перезвонить в случае несанкционированного входа. Гражданка перезвонила, ее переключили на собеседника, который представился капитаном ФСБ
- он убедил ее все денежные средства положить на "безопасный" счет. Также ее убедили взять кредит в размере 1,2 миллиона рублей.
"Собеседники убедили гражданку, что занимаются оформлением документов и 5 февраля все денежные средства ей будут возвращены в полном объеме, после чего перестали выходить на связь. В результате жительница областного центра перевела мошенникам около 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В полиции пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
СМИ уточняют, что женщина получила выплаты за погибшего на СВО супруга.