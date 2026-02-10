Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Жительница Кургана перевела мошенникам около десяти миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 10 фев - РИА Новости. Жительница Кургана перевела мошенникам на "безопасные счета" около 10 миллионов рублей, в том числе кредитные средства, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД России по региону.

По данным полиции, 5 февраля в полицию обратилась 48-летняя жительница Кургана с заявлением о мошенничестве - с ее слов, в январе ей на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил о необходимости получения государственной награды за погибшего супруга, она назвала свой номер СНИЛС и электронную почту. Позже на электронную почту и в смс-сообщении ей поступила информация о входе в личный кабинет госуслуг с указанием номеров телефонов, на которые необходимо перезвонить в случае несанкционированного входа. Гражданка перезвонила, ее переключили на собеседника, который представился капитаном ФСБ - он убедил ее все денежные средства положить на "безопасный" счет. Также ее убедили взять кредит в размере 1,2 миллиона рублей.

"Собеседники убедили гражданку, что занимаются оформлением документов и 5 февраля все денежные средства ей будут возвращены в полном объеме, после чего перестали выходить на связь. В результате жительница областного центра перевела мошенникам около 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.