13:39 10.02.2026
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), mitsubishi
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Mitsubishi
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака

Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака до 2035 года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Японская компания Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака DI-D и AWC до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив базу данных Роспатента.
Согласно документам, заявки в ведомство были поданы в апреле 2025 года, в феврале компания смогла зарегистрировать товарные знаки со сроком действия в России до 2035 года. Правообладателем выступил "Мицубиси Дзидося Когё Кабусики Кайся".
Товарные знаки Mitsubishi могут использоваться для производства и продажи наземных транспортных средств и их комплектующих.
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Mitsubishi
 
 
