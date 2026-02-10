Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал атаку ВСУ на похоронную процессию мерзкой выходкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 10.02.2026
Мирошник назвал атаку ВСУ на похоронную процессию мерзкой выходкой
Мирошник назвал атаку ВСУ на похоронную процессию мерзкой выходкой - РИА Новости, 10.02.2026
Мирошник назвал атаку ВСУ на похоронную процессию мерзкой выходкой
Атака БПЛА ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области является мерзкой выходкой, киевский режим посягнул на христианскую традицию, заявил посол по особым РИА Новости, 10.02.2026
Мирошник назвал атаку ВСУ на похоронную процессию мерзкой выходкой

Мирошник: атака БПЛА ВСУ на похоронную процессию является мерзкой выходкой

Родион Мирошник
Родион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Атака БПЛА ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области является мерзкой выходкой, киевский режим посягнул на христианскую традицию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник в своем Telegram-канале написал, что противник атаковал похоронную процессию в селе Скельки Васильевского муниципального округа.
«
"Это мерзкая выходка украинских нацистов, которым мало довести мирного человека до гибели, им нужно еще и не позволить отдать ему дань памяти. Посягнуть на христианскую традицию. Чего еще ждать он сатанистов?" - отметил посол.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Балицкий назвал атаку ВСУ по похоронной процессии подлым ударом
