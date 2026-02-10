Рейтинг@Mail.ru
Мирошник: ВСУ усилили атаки БПЛА с назначением Федорова главой МО Украины - РИА Новости, 10.02.2026
13:36 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/miroshnik-2073433321.html
Мирошник: ВСУ усилили атаки БПЛА с назначением Федорова главой МО Украины
Мирошник: ВСУ усилили атаки БПЛА с назначением Федорова главой МО Украины
Мирошник: ВСУ усилили атаки БПЛА с назначением Федорова главой МО Украины
ВСУ активизировали атаки БПЛА на фоне назначения Михаила Федорова на пост министра обороны Украины, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:36:00+03:00
2026-02-10T13:36:00+03:00
украина
россия
михаил федоров
родион мирошник
вооруженные силы украины
украина, россия, михаил федоров, родион мирошник, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Михаил Федоров, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник: ВСУ усилили атаки БПЛА с назначением Федорова главой МО Украины

Мирошник: ВСУ активизировали атаки БПЛА с назначением Федорова главой МО Украины

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский военный во время запуска беспилотника
Украинский военный во время запуска беспилотника - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский военный во время запуска беспилотника. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. ВСУ активизировали атаки БПЛА на фоне назначения Михаила Федорова на пост министра обороны Украины, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"С приходом Федорова на должность министра обороны Украины, активизировались дронщики, которые имеют свою систему бонусов, и в этой системе бонусов атака на автомобиль с красным крестом является каким-то стимулирующим фактором, с их точки зрения", - сказал Мирошник.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Бортников сообщил об усилении атак ВСУ на объекты российской энергетики
УкраинаРоссияМихаил ФедоровРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
