14:30 10.02.2026
Минздрав предложил ввести экспертизу временной нетрудоспособности
Минздрав предложил ввести экспертизу временной нетрудоспособности
Министерство здравоохранения России предлагает ввести экспертизу временной нетрудоспособности медкомиссией, если человек за шесть месяцев обращался за... РИА Новости, 10.02.2026
Минздрав предложил ввести экспертизу временной нетрудоспособности

Минздрав предложил ввести экспертизу временной нетрудоспособности медкомиссией

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения России предлагает ввести экспертизу временной нетрудоспособности медкомиссией, если человек за шесть месяцев обращался за соответствующим документом четыре и более раз, следует из проекта приказа ведомства.
"В случае принятия решения о формировании (выдаче) листка нетрудоспособности гражданину, который за шесть месяцев, предшествующих дате фактического обращения, признавался нетрудоспособными четыре и более раз... медицинская документация гражданина направляется на рассмотрение врачебной комиссии для решения вопроса о продлении листка нетрудоспособности", - говорится в документе.
Исключение составляют больничные, оформленные по уходу за больным членом семьи, при беременности, в случае получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Юрист рассказал, в каких случаях можно оформить больничный
31 января, 08:36
 
ОбществоРоссия
 
 
