Бизнес получил 23 млрд рублей льготных микрозаймов через МСП.РФ

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Около 23 миллиардов рублей льготных займов от государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) по ставке ниже ключевой получили предприниматели через Цифровую платформу МСП.РФ в 2025 году; это на 26% больше, чем по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

"В 2025 году малый бизнес стал активнее привлекать льготное микрофинансирование через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ. Им воспользовались около 8 тысяч предпринимателей из 83 регионов страны, что на 15% больше, чем годом ранее. Если в 2024 году суммарный объем полученной таким образом поддержки составил порядка 18 миллиардов рублей, то по итогам 2025 года сумма выросла более чем на четверть и достигла почти 23 миллиарда рублей", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что в результате сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на МСП.РФ обеспечил более половины всего объема микрофинансовой поддержки бизнеса, запланированного в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" на 2025 год.

"Цифровые инструменты и стандартизация процесса сделали процесс подачи заявок максимально удобным для предпринимателей", — отметил Исаевич.

Среди регионов лидерами по объему выданных микрозаймов стали Краснодарский край (2,6 миллиарда рублей), Удмуртская Республика (1,4 миллиарда рублей), Республики Татарстан и Крым (1,3 и 1,2 миллиарда рублей соответственно), Ростовская область (1,2 миллиарда рублей), Иркутская область (1 миллиард рублей), Белгородская область (800 миллионов рублей), Республика Саха (Якутия) (700 миллионов рублей), Пермский край и Республика Башкортостан (по 600 миллионов рублей).

Наиболее активными в использовании микрофинансирования стали предприниматели из сферы услуг (25%), торговли (23%) и промышленного производства (19%).

"Льготные микрозаймы в 2025 году предоставлялись через Цифровую платформу МСП.РФ в среднем под 8,4% годовых. Это в 2-3 раза ниже рыночных условий по банковским кредитам и на 0,3% меньше, чем государственные МФО предлагают при получении средств в традиционном офлайн-формате", — добавил Исаевич.