Рейтинг@Mail.ru
Бизнес получил 23 млрд рублей льготных микрозаймов через МСП.РФ - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
10:30 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/mikrozaymy-2073277083.html
Бизнес получил 23 млрд рублей льготных микрозаймов через МСП.РФ
Бизнес получил 23 млрд рублей льготных микрозаймов через МСП.РФ - РИА Новости, 10.02.2026
Бизнес получил 23 млрд рублей льготных микрозаймов через МСП.РФ
Около 23 миллиардов рублей льготных займов от государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) по ставке ниже ключевой получили предприниматели через Цифровую РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:30:00+03:00
2026-02-10T10:30:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
александр исаевич
корпорация мсп
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064575683_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_7260823c35cb2cf81e5fb3dee054037a.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064575683_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_65765e488b9904aceee645633c3e83a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, александр исаевич, корпорация мсп, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Поддержка бизнеса
Бизнес получил 23 млрд рублей льготных микрозаймов через МСП.РФ

Около 23 млрд рублей льготных микрозаймов получили предприниматели через МСП.РФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП""
Александр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО Корпорация МСП - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Александр Исаевич, Генеральный директор, председатель правления, АО "Корпорация "МСП""
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Около 23 миллиардов рублей льготных займов от государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) по ставке ниже ключевой получили предприниматели через Цифровую платформу МСП.РФ в 2025 году; это на 26% больше, чем по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
"В 2025 году малый бизнес стал активнее привлекать льготное микрофинансирование через специальный сервис на Цифровой платформе МСП.РФ. Им воспользовались около 8 тысяч предпринимателей из 83 регионов страны, что на 15% больше, чем годом ранее. Если в 2024 году суммарный объем полученной таким образом поддержки составил порядка 18 миллиардов рублей, то по итогам 2025 года сумма выросла более чем на четверть и достигла почти 23 миллиарда рублей", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он добавил, что в результате сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на МСП.РФ обеспечил более половины всего объема микрофинансовой поддержки бизнеса, запланированного в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" на 2025 год.
"Цифровые инструменты и стандартизация процесса сделали процесс подачи заявок максимально удобным для предпринимателей", — отметил Исаевич.
Среди регионов лидерами по объему выданных микрозаймов стали Краснодарский край (2,6 миллиарда рублей), Удмуртская Республика (1,4 миллиарда рублей), Республики Татарстан и Крым (1,3 и 1,2 миллиарда рублей соответственно), Ростовская область (1,2 миллиарда рублей), Иркутская область (1 миллиард рублей), Белгородская область (800 миллионов рублей), Республика Саха (Якутия) (700 миллионов рублей), Пермский край и Республика Башкортостан (по 600 миллионов рублей).
Наиболее активными в использовании микрофинансирования стали предприниматели из сферы услуг (25%), торговли (23%) и промышленного производства (19%).
"Льготные микрозаймы в 2025 году предоставлялись через Цифровую платформу МСП.РФ в среднем под 8,4% годовых. Это в 2-3 раза ниже рыночных условий по банковским кредитам и на 0,3% меньше, чем государственные МФО предлагают при получении средств в традиционном офлайн-формате", — добавил Исаевич.
Льготные микрозаймы предоставляются государственными микрофинансовыми организациями через сервис "Подбор и получение микрофинансирования" на Цифровой платформе МСП.РФ. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки бизнеса и реализуется по федпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Число пользователей МСП.РФ превышает 1,4 миллиона: предпринимателей, самозанятых и планирующих начать свой бизнес.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиАлександр ИсаевичКорпорация МСППоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала