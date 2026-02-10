Рейтинг@Mail.ru
Спортсменам на Олимпиаде заменят медали с дефектами
13:23 10.02.2026
Спортсменам на Олимпиаде заменят медали с дефектами
Спортсменам на Олимпиаде заменят медали с дефектами - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Спортсменам на Олимпиаде заменят медали с дефектами
Оргкомитет Олимпийских игр в Италии заменит или отремонтирует медали с дефектами, сообщил в ходе брифинга глава операционной службы оргкомитета Лука Касасса. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Спортсменам на Олимпиаде заменят медали с дефектами

Спортсменам на Олимпиаде заменят или отремонтируют медали с дефектами

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Оргкомитет Олимпийских игр в Италии заменит или отремонтирует медали с дефектами, сообщил в ходе брифинга глава операционной службы оргкомитета Лука Касасса.
Ранее спортсмены на Олимпиаде жаловались на хрупкость олимпийских наград. В частности, серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части, у американской фигуристки Алисы Лю от золотой медали оторвалась ленточка.
"Некоторое количество медалей имели дефекты, оргкомитет немедленно занялся этой проблемой совместно с монетным двором Италии, отвечающим за производство медалей. Решение было найдено, атлеты, у которых были проблемы с медалями, могут вернуть их в оргкомитет. Они будут отремонтированы или заменены", - сказал Касасса.
Отмечается, что для Игр произвели 1146 медалей.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. На соревнованиях выступают 13 россиян.
МОК объяснил запрет на выступление украинца в шлеме с фото погибших
