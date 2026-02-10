https://ria.ru/20260210/lyzhi-2073464753.html
Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте на Олимпиаде
Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте на Олимпиаде
Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в женском спринте классическим стилем на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте на Олимпиаде
Шведки Сван, Сундлинг и Дальквист заняли весь пьедестал в спринте на Олимпиаде