Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте на Олимпиаде
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
15:39 10.02.2026 (обновлено: 15:54 10.02.2026)
Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте на Олимпиаде
Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте на Олимпиаде
Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в женском спринте классическим стилем на Олимпиаде в Италии. РИА Новости Спорт, 10.02.2026
лыжные гонки
спорт
йонна сундлинг
линн сван
майя дальквист
зимние олимпийские игры 2026
спорт, йонна сундлинг, линн сван, майя дальквист, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Йонна Сундлинг, Линн Сван, Майя Дальквист, Зимние Олимпийские игры 2026
Шведские лыжницы заняли весь пьедестал в спринте на Олимпиаде

Шведки Сван, Сундлинг и Дальквист заняли весь пьедестал в спринте на Олимпиаде

Йонна Сундлинг, Линн Сван и Майя Дальквист
Йонна Сундлинг, Линн Сван и Майя Дальквист
© Соцсети FIS
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Шведская лыжница Линн Сван одержала победу в женском спринте классическим стилем на Олимпиаде в Италии.
В финале Сванн показала результат 4 минуты 3,05 секунды. Второй стала ее соотечественница Йонна Сундлинг (отставание - 1,59 секунды). Бронзу завоевала шведка Майя Дальквист (+4,83).
Российская лыжница Дарья Непряева не сумела пробиться в четвертьфинал спринта, заняв 36-е место в квалификации.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях участвуют 13 россиян.
ОИ-2026.Лыжные гонки.Женщины.Скиатлон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Тут должна быть не я": Непряева заявила, что ее не любят в России
10 февраля, 15:04
 
Лыжные гонкиСпортЙонна СундлингЛинн СванМайя ДальквистЗимние Олимпийские игры 2026
 
