Ликсутов: рост биофармы укрепит Москву в производстве лекарств - РИА Новости, 10.02.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:07 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/liksutov-2073392135.html
Ликсутов: рост биофармы укрепит Москву в производстве лекарств
По стратегии развития промышленности, действующей в столице, в ближайшие 10 лет на отрасль биофармацевтики придется 114 миллиардов рублей роста выручки... РИА Новости, 10.02.2026
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Ликсутов: рост биофармы укрепит Москву в производстве лекарств

Максим Ликсутов: рост биофармы укрепит позиции Москвы в производстве лекарств

© Фото : Пресс-служба ДИПППроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Производство лекарств
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. По стратегии развития промышленности, действующей в столице, в ближайшие 10 лет на отрасль биофармацевтики придется 114 миллиардов рублей роста выручки московских компаний, рост отрасли укрепит позиции города в производстве лекарств, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщал, что за 11 месяцев прошлого года производство препаратов в столице выросло на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Однако на данный момент особое внимание уделяется биофарме, которое помогает найти новые возможности для терапии различных сложных заболеваний.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем особое внимание фармацевтической отрасли и создаем все необходимые условия для производства наукоемкой продукции. Впечатляющий потенциал демонстрирует биофармацевтический сектор. Согласно стратегии развития промышленности столицы, планируется, что в ближайшие десять лет именно на него придется 114 миллиардов рублей роста выручки московских предприятий, выпускающих лекарственные средства", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Также ожидается, что к 2030 году увеличение выручки московских фармкомпаний позволит вывести город на первое место в отрасли по данному показателю среди всех регионов страны.
"На сегодняшний день в городе работает более 300 производителей лекарственных средств и медизделий. Фармпредприятия, в частности, резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва", выпускают широкую номенклатуру препаратов, в том числе биологических", — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что для компаний действуют различные меры поддержки: налоговые льготы, финансовые механизмы и другие.
Так, столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром страны. Каждый год в городе начинают работу около 150 технологичных предприятий. На данный момент в Москве работает около 4,6 тысячи промкомпаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
Ранее Ликсутов рассказал, что компании особой экономической зоны "Технополис Москва" представили свою продукцию на Международной промышленной выставке "Иннопром. Саудовская Аравия", она проводится в Эр-Рияде с 8 по 10 февраля.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
