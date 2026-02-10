Рейтинг@Mail.ru
18:42 10.02.2026 (обновлено: 18:56 10.02.2026)
МИД поможет обеспечить честное международное наблюдение на выборах в Крыму
МИД поможет обеспечить честное международное наблюдение на выборах в Крыму
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. МИД РФ окажет содействие в обеспечении честного международного наблюдения на выборах в Госдуму в Крыму, Севастополе и в новых российских регионах, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Будем также оказывать содействие в обеспечении честного международного наблюдения на выборах в России, в том числе в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске и в других новых российских регионах. Не сомневаюсь, что мы успешно справимся и с этой задачей", - сказал Лавров на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным
