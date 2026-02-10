https://ria.ru/20260210/lavrov-2073420729.html
Лавров заявил о недопустимости горячей конфронтации с США
Лавров заявил о недопустимости горячей конфронтации с США - РИА Новости, 10.02.2026
Лавров заявил о недопустимости горячей конфронтации с США
Россия согласна с тем, что нельзя дать несовпадению национальных интересов Москвы и Вашингтона перерасти в горячую конфронтацию, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 10.02.2026
Лавров заявил о недопустимости горячей конфронтации с США
Лавров: несовпадению интересов с США нельзя дать перерасти в конфронтацию